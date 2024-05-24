日本ハム・万波中正 (C) Kyodo News

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◆ ファン投票は6月23日まで！

　日本野球機構（NPB）は24日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　得票数では、パ・リーグ外野手部門の万波中正（日本ハム）が、中間発表初日からトップに君臨していた柳田悠岐（ソフトバンク）を抜いて最多得票に浮上。

　また、パ・リーグ指名打者部門で、中村剛也（西武）が前日から約3万5000票アップの6万2962票を集め、L.セデーニョ（オリックス）をかわし、トップに立った。

　

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

58,769票　山粼福也（日本ハム）

42,377票　佐々木朗希（ロッテ）

34,674票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

60,231票　河野竜生（日本ハム）

44,637票　Ａ.マチャド（オリックス）

43,787票　松本裕樹（ソフトバン）

＜抑え投手＞

98,192票　田中正義（日本ハム）

58,638票　則本昂大（楽天）

39,010票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

107,719票　田宮裕涼（日本ハム）

56,337票　森友哉（オリックス）

40,986票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

82,286票　A.マルティネス（日本ハム）

64,126票　山川穂高（ソフトバンク）

52,097票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

55,209票　外崎修汰（西武）

51,061票　牧原大成（ソフトバンク）

49,437票　上川畑大悟（日本ハム）

＜三塁手＞

94,701票　郡司裕也（日本ハム）

57,064票　宗佑磨（オリックス）

42,037票　浅村栄斗（楽天）

＜遊撃手＞

68,781票　紅林弘太郎（オリックス）

67,265票　源田壮亮（西武）

46,305票　水野達稀（日本ハム）

＜外野手＞

130,217票　万波中正（日本ハム）

126,289票　柳田悠岐（ソフトバンク）

113,882票　近藤健介（ソフトバンク）

71,636票　周東 佑京（ソフトバンク）

63,952票　松本 剛（日本ハム）

＜指名打者＞

62,962票　中村剛也（西武）

51,811票　L.セデーニョ（オリックス）

48,610票　G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

49,741票　才木浩人（阪神）

26,749票　東克樹（DeNA）

25,173票　菅野智之（巨人）

＜中継ぎ投手＞

61,205票　岩崎優（阪神）

44,434票　西舘勇陽（巨人）

27,824票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

103,191票　Ｒ.マルティネス（中日）

33,829票　Ｊ.ゲラ（阪神）

32,297票　大勢（巨人）

＜捕手＞

72,829票　山本祐大（DeNA）

37,594票　坂本誠志郎（阪神）

37,014票　中村悠平（ヤクルト）

＜一塁手＞

112,647票　岡本和真（巨人）

40,527票　中田翔（中日）

39,074票　大山悠輔（阪神）

＜二塁手＞

80,970票　牧秀悟（DeNA）

63,484票　中野拓夢（阪神）

38,832票　吉川尚輝（巨人）

＜三塁手＞

114,293票　村上宗隆（ヤクルト）

46,543票　坂本勇人（巨人）

36,982票　宮粼敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

56,888票　長岡秀樹（ヤクルト）

48,192票　村松開人（中日）

43,328票　小園海斗（広島）

＜外野手＞

121,713票　近本光司（阪神）

102,362票　細川成也（中日）

87,599票　筒香嘉智（DeNA）

68,453票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

59,416票　森下翔太（阪神）