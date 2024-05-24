【2024球宴ファン投票】5月24日の中間発表 日本ハム・万波中正が得票数トップに浮上！
◆ ファン投票は6月23日まで！
日本野球機構（NPB）は24日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
得票数では、パ・リーグ外野手部門の万波中正（日本ハム）が、中間発表初日からトップに君臨していた柳田悠岐（ソフトバンク）を抜いて最多得票に浮上。
また、パ・リーグ指名打者部門で、中村剛也（西武）が前日から約3万5000票アップの6万2962票を集め、L.セデーニョ（オリックス）をかわし、トップに立った。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
58,769票 山粼福也（日本ハム）
42,377票 佐々木朗希（ロッテ）
34,674票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
60,231票 河野竜生（日本ハム）
44,637票 Ａ.マチャド（オリックス）
43,787票 松本裕樹（ソフトバン）
＜抑え投手＞
98,192票 田中正義（日本ハム）
58,638票 則本昂大（楽天）
39,010票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
107,719票 田宮裕涼（日本ハム）
56,337票 森友哉（オリックス）
40,986票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
82,286票 A.マルティネス（日本ハム）
64,126票 山川穂高（ソフトバンク）
52,097票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
55,209票 外崎修汰（西武）
51,061票 牧原大成（ソフトバンク）
49,437票 上川畑大悟（日本ハム）
＜三塁手＞
94,701票 郡司裕也（日本ハム）
57,064票 宗佑磨（オリックス）
42,037票 浅村栄斗（楽天）
＜遊撃手＞
68,781票 紅林弘太郎（オリックス）
67,265票 源田壮亮（西武）
46,305票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
130,217票 万波中正（日本ハム）
126,289票 柳田悠岐（ソフトバンク）
113,882票 近藤健介（ソフトバンク）
71,636票 周東 佑京（ソフトバンク）
63,952票 松本 剛（日本ハム）
＜指名打者＞
62,962票 中村剛也（西武）
51,811票 L.セデーニョ（オリックス）
48,610票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
49,741票 才木浩人（阪神）
26,749票 東克樹（DeNA）
25,173票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
61,205票 岩崎優（阪神）
44,434票 西舘勇陽（巨人）
27,824票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
103,191票 Ｒ.マルティネス（中日）
33,829票 Ｊ.ゲラ（阪神）
32,297票 大勢（巨人）
＜捕手＞
72,829票 山本祐大（DeNA）
37,594票 坂本誠志郎（阪神）
37,014票 中村悠平（ヤクルト）
＜一塁手＞
112,647票 岡本和真（巨人）
40,527票 中田翔（中日）
39,074票 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
80,970票 牧秀悟（DeNA）
63,484票 中野拓夢（阪神）
38,832票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
114,293票 村上宗隆（ヤクルト）
46,543票 坂本勇人（巨人）
36,982票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
56,888票 長岡秀樹（ヤクルト）
48,192票 村松開人（中日）
43,328票 小園海斗（広島）
＜外野手＞
121,713票 近本光司（阪神）
102,362票 細川成也（中日）
87,599票 筒香嘉智（DeNA）
68,453票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
59,416票 森下翔太（阪神）
日本野球機構（NPB）は24日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
得票数では、パ・リーグ外野手部門の万波中正（日本ハム）が、中間発表初日からトップに君臨していた柳田悠岐（ソフトバンク）を抜いて最多得票に浮上。
また、パ・リーグ指名打者部門で、中村剛也（西武）が前日から約3万5000票アップの6万2962票を集め、L.セデーニョ（オリックス）をかわし、トップに立った。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
58,769票 山粼福也（日本ハム）
42,377票 佐々木朗希（ロッテ）
34,674票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
60,231票 河野竜生（日本ハム）
44,637票 Ａ.マチャド（オリックス）
43,787票 松本裕樹（ソフトバン）
＜抑え投手＞
98,192票 田中正義（日本ハム）
58,638票 則本昂大（楽天）
39,010票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
107,719票 田宮裕涼（日本ハム）
56,337票 森友哉（オリックス）
40,986票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
82,286票 A.マルティネス（日本ハム）
64,126票 山川穂高（ソフトバンク）
52,097票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
55,209票 外崎修汰（西武）
51,061票 牧原大成（ソフトバンク）
49,437票 上川畑大悟（日本ハム）
＜三塁手＞
94,701票 郡司裕也（日本ハム）
57,064票 宗佑磨（オリックス）
42,037票 浅村栄斗（楽天）
＜遊撃手＞
68,781票 紅林弘太郎（オリックス）
67,265票 源田壮亮（西武）
46,305票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
130,217票 万波中正（日本ハム）
126,289票 柳田悠岐（ソフトバンク）
113,882票 近藤健介（ソフトバンク）
71,636票 周東 佑京（ソフトバンク）
63,952票 松本 剛（日本ハム）
＜指名打者＞
62,962票 中村剛也（西武）
51,811票 L.セデーニョ（オリックス）
48,610票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
49,741票 才木浩人（阪神）
26,749票 東克樹（DeNA）
25,173票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
61,205票 岩崎優（阪神）
44,434票 西舘勇陽（巨人）
27,824票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
103,191票 Ｒ.マルティネス（中日）
33,829票 Ｊ.ゲラ（阪神）
32,297票 大勢（巨人）
＜捕手＞
72,829票 山本祐大（DeNA）
37,594票 坂本誠志郎（阪神）
37,014票 中村悠平（ヤクルト）
＜一塁手＞
112,647票 岡本和真（巨人）
40,527票 中田翔（中日）
39,074票 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
80,970票 牧秀悟（DeNA）
63,484票 中野拓夢（阪神）
38,832票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
114,293票 村上宗隆（ヤクルト）
46,543票 坂本勇人（巨人）
36,982票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
56,888票 長岡秀樹（ヤクルト）
48,192票 村松開人（中日）
43,328票 小園海斗（広島）
＜外野手＞
121,713票 近本光司（阪神）
102,362票 細川成也（中日）
87,599票 筒香嘉智（DeNA）
68,453票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
59,416票 森下翔太（阪神）