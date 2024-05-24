16:00　シュナーベルECB理事、講演
16:45　ジョルダン・スイス中銀総裁、スイス・メディア・フォーラムで金融政策について講演
18:15　ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、G7で講演
　　　 バスレ・スロベニア中銀総裁、ミュラー・エストニア中銀総裁、経済会議出席
19:15　デコス・スペイン中銀総裁、講演
22:20　ウォラーFRB理事、中立金利（R*）について講演

25日
0:25　センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済会議出席

G7財務相中央銀行総裁会議（～25日）　植田日銀総裁、鈴木財務相出席

26日（日）
チポローネECB理事、イベント「気候変動と金融政策」出席


※予定は変更されることがあります。