これからの予定【発言・イベント】
16:00 シュナーベルECB理事、講演
16:45 ジョルダン・スイス中銀総裁、スイス・メディア・フォーラムで金融政策について講演
18:15 ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、G7で講演
バスレ・スロベニア中銀総裁、ミュラー・エストニア中銀総裁、経済会議出席
19:15 デコス・スペイン中銀総裁、講演
22:20 ウォラーFRB理事、中立金利（R*）について講演
25日
0:25 センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済会議出席
G7財務相中央銀行総裁会議（～25日） 植田日銀総裁、鈴木財務相出席
26日（日）
チポローネECB理事、イベント「気候変動と金融政策」出席
※予定は変更されることがあります。
16:45 ジョルダン・スイス中銀総裁、スイス・メディア・フォーラムで金融政策について講演
18:15 ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、G7で講演
バスレ・スロベニア中銀総裁、ミュラー・エストニア中銀総裁、経済会議出席
19:15 デコス・スペイン中銀総裁、講演
22:20 ウォラーFRB理事、中立金利（R*）について講演
25日
0:25 センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済会議出席
G7財務相中央銀行総裁会議（～25日） 植田日銀総裁、鈴木財務相出席
26日（日）
チポローネECB理事、イベント「気候変動と金融政策」出席
※予定は変更されることがあります。