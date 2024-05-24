来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇５月２７日



１０：３０ 中・工業企業利益

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

※メモリアルデーの祝日で米国市場が休場

※イギリス市場が休場



◇５月２８日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 日・１０年物クライメートトランジション利付国債の入札

１０：３０ 豪・小売売上高

１４：００ 日・基調的なインフレ率を捕捉するための指標

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※米・２年物国債入札

※米・５年物国債入札



◇５月２９日



０２：０５ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がサンフランシスコ連銀主催のイベントで討議に参加

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※米・７年物国債入札



◇５月３０日



０２：４５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・民間設備投資

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１８：００ ユーロ・失業率

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・卸売在庫

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※ブラジル，ポーランド市場が休場



◇５月３１日



０１：０５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：３０ 中・非製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数







◎決算発表・新規上場など



○５月２７日



決算発表：サンテック<1960>，プラネット<2391>，ＤｙＤｏ<2590>



○５月２８日



決算発表：ブルーミーム<4069>

※東証グロース上場：学びエイド<184A>



○５月２９日



※海外企業決算発表：セールスフォース・ドット・コムほか



○５月３０日



決算発表：東和フード<3329>



○５月３１日



決算発表：大和コン<3816>，はてな<3930>，トリケミカル<4369>，ナトコ<4627>，ダイサン<4750>，ＡＣＣＥＳＳ<4813>



出所：MINKABU PRESS