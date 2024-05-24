「攻殻機動隊 SAC_2045」ヒョンデ新型EV「IONIQ 5 N」コラボ映像第1弾公開！ 第2弾は6月3日原寸大タチコマ展示のイベントも
【「IONIQ 5 N | 攻殻機動隊 SAC_2045」コラボ】
「IONIQ 5 N」：6月3日 発売
コラボ映像第1弾：5月23日 公開
コラボ映像第2弾：6月3日 公開
コラボイベント開催期間：6月3日～6月22日
「IONIQ 5 N」：6月3日 発売
コラボ映像第1弾：5月23日 公開
コラボ映像第2弾：6月3日 公開
コラボイベント開催期間：6月3日～6月22日
ヒョンデは5月23日、新型EV車「IONIQ 5 N」とアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」のコラボレーション映像第1弾「Ghost in the “N”」のティザー映像を公開した。
公開されたのは、6月5日発売となる同社の新型EV車「IONIQ 5 N」に乗る「攻殻機動隊 SAC_2045」の草薙素子の映像。6月3日には第2弾「二人の素子」の公開も予定している。第2弾では、タチコマや公安9課のメンバーが登場し、カーチェイスを繰り広げる草薙素子が描かれる。
また、6月3日より6月22日までは渋谷の「SHIBUYA TSUTAYA 1F」にて今回のコラボレーションの世界に没入できるコラボイベントが開催予定。「IONIQ 5 N」と原寸大タチコマの展示、大画面でのコラボ映像の放映、ドライブシミュレーションゲームなどが実施される。
□「IONIQ 5 N【IONIQ 5 N | Ghost in the “N”「IONIQ 5 N ❘ 攻殻機動隊 SAC_2045」| ヒョンデ】
(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会