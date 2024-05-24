¥Þ¥ó¥¬¡Ö¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡×¤¬¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤!¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¥Û¥éーºîÉÊ
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊüÁ÷»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£¡Ú¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹PV①¡Ê¥Ò¥«¥ë¡§º¬´ßÍÔÂÀÏ¯¡¡¤è¤·¤¡§ÂçÌîÃÒ·É¡Ë¡Û
¡¡¡Ö¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡×¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥°¥¨ー¥¹UP¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¥â¥¯¥â¥¯¤ì¤ó»á¤ÎºîÉÊ¡£½¸Íî¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¥éー¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊõÅç¼Ò¤Î¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤! 2023¡×¤Ç¤Ï¥ª¥È¥³ÊÔÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢±Ô°ÕÀ©ºî¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£´û¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂè4´¬¤Þ¤Ç¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¡¢6·î4Æü¤ËºÇ¿·´©¤È¤Ê¤ëÂè5´¬¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¥¢¥Ë¥á²½·èÄê!!¡Û- ¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ú¸ø¼°¡Û (@hikarugashinda) May 24, 2024
¤¤¤Ä¤â¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ÎÅÙ¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿!!
¸½ºß±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡ª
6·î4ÆüÈ¯Çä¤Î¿·´©£µ´¬¶¦¡¹¡¢¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª#¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ pic.twitter.com/c2zdcMyMOG
(C)KADOKAWA CORPORATION 2023