Ç¾Æâ½Ð·ì¡¦ÎÅÍÜ¤«¤é4Ç¯¡ÄÄ«¥É¥é¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥ µ×¡¹¤Î´é½Ð¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö´ò¤·µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶æÆ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥²¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡À¶¸¶¤Ï¡Ö¼é²°¤È¥Û¥é¤Á¤ã¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿Ìó4Ç¯¤Ö¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼30¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Ò¥²²ò¶Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼é²°¸÷¼£¤é¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¸å¤í¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥¢¥´¤È¸ý¸µ¤Ë¥Ò¥²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î2Æü¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡Ö´¶À÷¾É¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤Ç2020Ç¯6·î12Æü¤ËÅÝ¤ì¡¢3²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÆü¡¹¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÅö½é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ë´õË¾¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤Ï2019Ç¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ(Ä«¥É¥é)¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤ËÁð´¢ÀµÍº¤¬±é¤¸¤ë¼ÆÅÄÂÙ¼ù¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾ÈÃËÌò¤Ç½Ð±é¡£¹À¥¤¹¤º±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±ü¸¶¤Ê¤Ä¤Îà¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤óá¤òÇ®±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´é¸«¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¾Ð´é¤ÎÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤ò¸«¤ì¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´ò¤·µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¡ªºÇ¹â¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£