¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¹â¶¶¼ëÎ¤¤¬£Ò£ï£ã£ë£å£ô¡¡£Ð£õ£î£ã£èÃ¦Âà¡¡£Õ£ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æµ¯¶È¤âÀë¸À
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î£¶¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ò£ï£ã£ë£å£ô¡¡£Ð£õ£î£ã£è¡×¤Î¹â¶¶¼ëÎ¤¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢µ¯¶È¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï£²£°£±£±Ç¯£²·î¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸¤Î£±£²´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·²ÃÆþ¡££±£¸Ç¯¡¢Æü´Ú¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å£´£¸¡×¤Ë»²²Ã¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Æü´Ú¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£É£Ú¡ö£Ï£Î£Å¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÂ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Ì´¤òÄü¤á¤º¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸¤òÂ´¶È¤·¤ÆÅÏ´Ú¡££±£¹Ç¯£¸·î¤Ë£Ò£ï£ã£ë£å£ô¡¡£Ð£õ£î£ã£è¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¸¥å¥ê¡×¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥¦¥ê¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿£Ò£ï£ã£ë£å£ô¡¡£Ð£õ£î£ã£è¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¥ê¤Ï³°¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤áÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È·ÀÌó´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜÆü¡Ê£²£´Æü¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¾Íè¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢£Ò£ï£ã£ë£å£ô¡¡£Ð£õ£î£ã£è¤Ï£µ¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¸¥å¥ê¤Ë£×£ï£ï£ì£ì£é£í¡¡£Å£î£ô£å£ò£ô£á£é£î£í£å£î£ô¤Ï»Ù±ç¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¥¸¥å¥ê¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼ê»æ¤òÅê¹Æ¡£»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¤È¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤³¤Î£µÇ¯´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ©Àï¤ÈËÁ¸±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é´Ú¹ñ¤ËÍè¤¿»ä¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¾ï¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¦¥ê¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£Á£Ë£Â£´£¸»þÂå¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¡¢£µÇ¯´Ö¤Î´Ú¹ñ³èÆ°¤È¤½¤ÎÁ°¤Î£¸Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ³èÆ°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢£±£³Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢£ë£å£ô£ã£è£ù¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£ë£å£ô£ã£è£ù¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà¥¢¥¤¥É¥ëºÇ¸åá¤Î¸ÀÍÕ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡¢¹â¶¶¼ëÎ¤¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿Í³èÆ°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥Ý¡¼¥È»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡Ö£Õ£É¡×¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È»ö¶È¤äÈþÍÆ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Õ£ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤´ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¾ðÊó¹¹¿·¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤Î³èÆ°¤â¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£