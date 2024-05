7月7日(日)福岡・DRUM LOGOSを皮切りに、全国6都市を巡るAile The Shotaのツアー名が「Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"」に決定。これまで、アーバンミュージック、ダンスミュージックといった音楽をベースに独自の感性やセンスを武器に、唯一無二のスタイルを確立してきたAile The Shota。「J-POPSTAR」を掲げる自身のアティチュードを証明すべく、本ツアーを象徴する究極のポップスを引っ提げて、Aile The Shotaが全国のフロアを踊らせに行く。

近日、Aile The Shotaが昨年より示唆していた待望の新曲の情報とキービジュアルの公開を予定しているため、乞うご期待。また、今週末5月26日(日)まで、イープラスにて最速プレオーダー先行を受付ているため、お見逃しなく。「Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"」【福岡】⽇程:2024年7⽉7⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00会場:DRUM LOGOS【宮城】⽇程:2024年7⽉11⽇(⽊) OPEN 18:00 / START 19:00会場:仙台Rensa【愛知】⽇程:2024年7⽉15⽇(⽉・祝) OPEN 16:00 / START 17:00会場:名古屋 DIAMOND HALL【北海道】⽇程:2024年7⽉20⽇(⼟) OPEN 16:00 / START 17:00会場:札幌 PENNY LANE24【⼤阪】⽇程:2024年7⽉28⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00会場:なんばHatch【東京】⽇程:2024年8⽉2⽇(⾦) OPEN 18:00 / START 19:00会場:Zepp Haneda(TOKYO)<チケット種別・料金>整理番号付自由:\5,500 (税込)※1ドリンク別※小学生以上有料、未就学児入場不可※お一人様1申込みにつき4枚まで(同行者は非会員でも購入可)▼最速プレオーダー先行受付締切:5/26(日)23:59までお申込みはこちら https://eplus.jp/ailetheshota2024/▼Aile The Shota fanclubチケット2次先行予約受付期間:5月27日(月)12:00〜6月2日(日)23:59https://ailetheshota.tokyo/fanclub/▼B-Town Architect / B-Town Residentチケット2次先行予約受付期間:5月27日(月)12:00〜6月2日(日)23:59https://bmsg.tokyo/b_town/-プロフィール-2022年1月「AURORA TOKIO」でBMSGレーベルよりデビュー。Shin Sakiura、A.G.O、tofubeats、Soulflex、Ryosuke ”Dr.R” Sakaiらと制作した楽曲は、各配信サイトでの1位やメディア各局でのヘビーローテーションを獲得。Kalassy Nikoff、MATZ、GANMIなど、アーティストやプロデューサーからの注目度も高く、楽曲参加は20曲を超え、その勢いはとどまるところを知らない。また、音楽による多幸感で満ち溢れたライブへの評判が高く、2023年に開催した初の全国ツアーチケットは完売、大型フェスへの出演も続々と決定。さらには新世代の音楽・ダンスカルチャーシーンを牽引すべく、毎年オーガナイズイベントを開催している。これまでリリースした4枚のEPを以て、自身のキャリアにおける序章を完結と位置付け、第一章として1st ALのリリースと東京ガーデンシアターでのワンマンライブを2025年に開催することを発表し、次世代のJ-POPSTARに成りゆくことを宣言した。楽曲に溶けこむシルキーボイス、審美眼によって紡ぐリリックと感覚で描くメロディでリスナーを魅了。ダンスをルーツにブラックミュージックに傾倒しつつ、J-POPとも高い親和性を持つ稀有な音楽性を保有する、"存在がジャンル" "存在が音楽"なアーティスト。X:https://twitter.com/Lethe_ShotaX(info):https://twitter.com/lethe__infoInstagram:https://www.instagram.com/lethe_shota/YouTube:https://www.youtube.com/@AileTheShotaTikTok:https://www.tiktok.com/@ailetheshotaSubscription:https://lnk.to/ailetheshota_strmHP:https://ailetheshota.tokyo/