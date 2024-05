シティポップ決定版コンピ90年代編『CITY POP GROOVY ′90s -Girls & Boys-』LP＆CDで発売決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』の著者・栗本斉が企画・選曲・解説を担当

2023年に発売され“究極のシティポップ定番コンピレーションアルバム”として好セールスを記録、現在もロングセラーを続ける『CITY POP STORY -Urban & Ocean-』。好評を受けコンピレーション第2弾『CITY POP GROOVY ’90s -Girls & Boys-』が、アナログLPとCDの2バージョンでリリースされることが決定した。

前回同様、書籍『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』『「90年代J-POPの基本」がこの100枚でわかる!』の著者・栗本斉(くりもとひとし)が企画・選曲・解説を担当。渋谷系やガールポップなど当時のムーブメントと隣接した90年代ならではのスタイリッシュなシティポップに特化して選曲した。

女性ボーカルを集めた「Girls Side」と、男性ボーカルを集めた「Boys Side」の2枚組仕様。LP版(8月3日発売)はソニーミュージックのカタログから選曲した全18曲。CD版(8月7日発売)はそこにさらにレーベルを超えて12曲を追加した全30曲となる。ジャケットには、『「90年代J-POPの基本」~』表紙イラストを手がけたgataの描き下ろし作品を使用。シティポップブームがあらたなフェーズに入ったことを実感させる充実の内容となっている。

また、ソニーミュージックが誇る豊富なカタログから、今シティポップとして国内外に注目を集めている名盤の中から入手困難になっている作品を最新リマスター、高品質Blu-spec CD2の廉価盤として再発売する『ALDELIGHT CITY POP COLLECTION』(アルデライト・シティポップ・コレクション)シリーズ第3回となる11タイトル(南佳孝4作品/ハイ・ファイ・セット5作品/ケン田村2作品)も8月7日にリリースされる。

メイン写真:『CITY POP GROOVY ’90s -Girls & Boys-』ジャケット

リリース情報

2024.08.03 ON SALE

ANALOG『CITY POP GROOVY ’90s -Girls & Boys- <Vinyl Edition>』

<収録曲>

SIDE A Girls Side

1. いつかきっと/古内東子

from album『Hourglass』(1996)

2. 淡い季節のサングラス/野田幹子

from album『Rose C’est La Vie』(1991)

3. 6月の雨/谷村有美

from album『PRISM』(1990)

4. まわれ まわれ/比屋定篤子

from album『ささやかれた夢の話』(1999)

5. あなたがそばにいる理由(わけ)/奥居 香

from album『Renaissance』(1994)

SIDE B Girls Side

1. 私達を信じていて/Cindy

from album『Angel Touch』(1990)

2. 夏よ風よ/かの香織

from album『裸であいましょう』(1995)

3. 昨日見た夢のように/平岩英子

from album『Airium』(1997)

4. 夢で逢いましょう/井上睦都実

from album『夢で逢いましょう』(1993)

SIDE C Boys Side

1. Feel Alright!/MOOMIN

from album『In My Life』(1998)

2. RAIN DOLPHIN/有賀啓雄

from album『Umbrella』(1992)

3. 真夏の奇蹟/THE BOOM

from album『FACELESS MAN』(1993)

4. 休日 ~Holiday~/The CHANG

from album『ACTON』(1996)

5. ウルフ/ゴスペラーズ

from album『MO’ BEAT』(1997)

SIDE D Boys Side

1. I & I/貴水博之

from album『sun』(1995)

2. ENDLESS SUMMER NUDE/真心ブラザーズ

from album『I will Survive』(1998)

3. 風に抱かれて/SING LIKE TALKING

from album『Togetherness』(1994)

4. 見慣れた微笑みで/THE SHAMROCK

from album『CHEERS』(1992)

※カッコ内=アルバム発表年

2024.08.07 ON SALE

ALBUM『CITY POP GROOVY ’90s -Girls & Boys-』

<収録曲>※予定

DISC 1 Girls Side

いつかきっと/古内東子

from album『Hourglass』(1996)

淡い季節のサングラス/野田幹子

from album『Rose C’est La Vie』(1991)

6月の雨/谷村有美

from album『PRISM』(1990)

まわれ まわれ/比屋定篤子

from album『ささやかれた夢の話』(1999)

あなたがそばにいる理由(わけ)/奥居 香

from album『Renaissance』(1994)

私達を信じていて/Cindy

from album『Angel Touch』(1990)

夏よ風よ/かの香織

from album『裸であいましょう』(1995)

昨日見た夢のように/平岩英子

from album『Airium』(1997)

夢で逢いましょう/井上睦都実

from album『夢で逢いましょう』(1993)

他、全15曲

DISC 2 Boys Side

Feel Alright!/MOOMIN

from album『In My Life』(1998)

RAIN DOLPHIN/有賀啓雄

from album『Umbrella』(1992)

真夏の奇蹟/THE BOOM

from album『FACELESS MAN』(1993)

休日 ~Holiday~/The CHANG

from album『ACTON』(1996)

ウルフ/ゴスペラーズ

from album『MO’ BEAT』(1997)

I & I/貴水博之

from album『sun』(1995)

ENDLESS SUMMER NUDE/真心ブラザーズ

from album『I will Survive』(1998)

風に抱かれて/SING LIKE TALKING

from album『Togetherness』(1994)

見慣れた微笑みで/THE SHAMROCK

from album『CHEERS』(1992)

他、全15曲

『CITY POP GROOVY ’90s -Girls & Boys-』特設サイト

https://www.110107.com/citypopgroovy90s

『ALDELIGHT CITY POP COLLECTION』第3回発売11タイトルの詳細はこちら

https://www.110107.com/ALDELIGHTCITYPOP/