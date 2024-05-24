対象PC購入に使える最大3万円引きクーポン配布中！ ドスパラ「夏の準備応援SALE 第2弾」開催
【夏の準備応援SALE 第2弾】
通販：5月24日11時～6月7日10時59分
店舗：5月24日開店～6月6日閉店まで
【期間】
通販：5月24日11時～6月7日10時59分
店舗：5月24日開店～6月6日閉店まで
サードウェーブは、全国のPC専門店ドスパラおよび通販サイトにて、「夏の準備応援SALE 第2弾」を5月24日より開始した。
本セールでは期間中、対象PCの購入時に使える最大3万円引きクーポンが配布される。クーポンは、セール詳細ページまたは対象PC販売ページにて入手できる。
□「夏の準備応援SALE 第2弾」のページ
「夏の準備応援SALE 第2弾」
【期間】
通販：5月24日(金)11時～6月7日(金)10時59分
店舗：5月24日(金)開店から6月6日(木)閉店
対象製品の一部【GALLERIA UA9C-R49】
クーポン適応で30,000円OFF【GALLERIA XA7C-R47TS】
クーポン適応で7,000円OFF【GALLERIA XL7C-R46-5】
クーポン適応で5,000円OFF