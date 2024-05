「恋の落ち方を教えてあげる」TWICE・ナヨンの新曲『ABCD』の一部が先行公開、歌詞に注目

TWICE・ナヨンの新ソロ曲の一部が先行公開された。

ナヨンは6月14日、2ndミニアルバム『NA』とリード曲『ABCD』をリリースする。タイムテーブル、トラックリスト、トレーラー、コンセプトフォトなど、ティザーコンテンツが順次公開されているなか、24日13時には『ABCD』の一部音源が初公開された。

「Hey listen to me now」「A you're gonna B my babe Everytime you C me ハマってDeeper deeper babe Hey listen to me now ABCD 繰り返してHow to fall in loveを教えてあげる」といった、アルファベットを活用した歌詞が特徴だ。力強いリズムにHIPHOP要素を加味した雰囲気が、好奇心を引き上げる。

『ABCD』は、「AからZまで、私のタイプの相手に一から十まで愛を教えて誘惑する」というメッセージの楽曲だ、JYPエンターテインメント代表プロデューサーのパク・ジニョン(J.Y.Park)も作詞に参加している。

2022年6月に、『IM NAYEON』でグループ初ソロデビューを果たしたナヨン。初ソロ作は米ビルボードの「ビルボード200」7位をはじめ、韓国の各種音楽チャートでロングランヒットする勢いを見せた。また、『Forbes』『NME』といった海外メディアからも注目を集め、ソロアーティストとして好スタートを切った。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。