【「ウォーハンマー40,000:スペースマリーン2」最新トレーラー】5月24日 公開
【ウォーハンマー40,000:スペースマリーン2】9月9日 発売予定
価格:9,800円

Focus Entertainmentは9月9日に発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)用アクションアドベンチャー「ウォーハンマー40,000:スペースマリーン2」について、最新トレーラーを5月24日に公開した。また同日Steamにて予約受付を開始。価格はStandard Editionが9,800円、シーズンパスを含むGold Editionが14,800円。なお日本語インタフェース、音声、字幕に対応し、Gold Edition以上では4日間のアーリーアクセスが可能となる。

「ウォーハンマー40,000:スペースマリーン2」は2011年に発売した「ウォーハンマー40,000:スペースマリーン」の続編となるゲーム。英国ゲームズワークショップが製造するミニチュアゲーム「ウォーハンマー40,000」(ウォーハンマー40K)の世界を舞台に、超人戦士「スペースマリーン」が人類の敵と戦う。

今回公開されたトレーラーでは、3人協力プレイと6対6PvPプレイについて紹介。3人協力プレイ時はスペースマリーンのパワーアーマーをカスタマイズし、軽量な「フォボス・アーマー」や古参兵のようないでたちに組み替えられ、高速移動を可能にする「ジャンプパック」も搭載できるようになるという。カラーリングや武器の装飾も変更可能で、白兵戦時に使用する武器は「チェーンソード」、「パワーソード」、「サンダーハンマー」、「パワーフィスト」が確認できる。

6人対戦時は片方のスペースマリーンが裏切り「ケイオス・スペースマリーン」として操作できるようになる。操作時のカスタマイズには「ケイオス・スペースマリーン」の他、その一派である「ワールドイーター」、「デスガード」らしき姿も確認できる。

【Warhammer 40,000: Space Marine 2 - New features revealed】

