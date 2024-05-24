¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢°ËÅì½ãÌé¤ÎÁª³°¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö3·î¤Î¾õ¶·¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡×
3·î°ÊÍè¤Î¾·½¸¤Ê¤é¤º
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï5·î24Æü¡¢2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤ÇÀï¤¦6·î2Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£
¡¡MF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Áª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤â¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤ò4Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇ½ªÍ½Áª¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¡Ê6Æü¡á¥ä¥ó¥´¥ó¡Ë¡¢¥·¥ê¥¢Àï¡Ê11Æü¡á¹Åç¡Ë¤Î2»î¹ç¤òÍ½Äê¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ç°ËÅì¤ÏÁª³°¤Ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Î°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡×¡ÖÈà¤â¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÍýÍ³¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã²¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï°ËÅì¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢3·î¤Î¾õ¶·¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢3·î¤ÈÆ±¤¸¤ÇÈà¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¾·½¸¤òº£²ó¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥é¥ó¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¤â¡¢Æü¤´¤í¤«¤é³ÎÇ§¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç³Î¼Â¤ËÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¿¤À¡¢3·î¤ÈËÜÅö¤ËÆ±¤¸¤Ç¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿Èà¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤È¡¢Èà¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾·½¸¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂåÉ½¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î»þ¡¹¡¢Èà¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¤Ë¤¤¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¹²¤Æ¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊäÂ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡JFA¤Ïº£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¡¢°ìÉôÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ°ËÅì¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·èÄê¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÂåÉ½¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç½êÂ°¤¹¤ë¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï3¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë