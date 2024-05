DAY6 ウォンピル、ファンミーティング「I Need My Day」の予告イメージを公開

DAY6のウォンピルが、公式ファンミーティングの個人予告イメージを公開し、ファンを喜ばせた。DAY6は6月21日から23日、3度目の公式ファンミーティング「DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day'」を開催する。所属事務所のJYPエンターテインメントは24日0時、公式チャンネルにウォンピルの個人予告イメージ4枚を公開した。公開された写真の中で彼は、黒いスーツ姿で輝くビジュアルを誇った。書類ファイルを持って爽やかな笑顔を見せたり、目を合わせ、胸をときめかせた。電子キーボードをパソコンのキーボードのように置いて、美貌のキーボーディストウォンピルがファンミーティングのコンセプトへの期待を高めた。

今回のファンミーティングは2019年6月に開催した「DAY6“You Made My Day” Ep.2“Scentographer”」以来、約5年ぶりに開催される公式ファンミーティングで関心が高まっている。公演名の「I Need My Day」は「日常の日々にはMy Day(DAY6のファン)が必要だ」という意味を持つ。ファンへの真心を込めたタイトルのように、お互いにとって欠かせない存在として忘れられない大切な思い出をつくる予定だ。ファンミーティングのチケットはYES24で購入できる。27日午後8時から午後11時59分までファンクラブMy Day第4期を対象に、28日午後8時には一般販売が行われる。チケットの購入や公演についての詳しい内容は後ほど公式チャンネルで確認できる。