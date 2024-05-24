伊東純也が落選、鎌田大地や冨安健洋が復帰！ 日本代表が招集メンバー26人を発表！ ６月にＷ杯予選でミャンマー代表、シリア代表と対戦
日本サッカー協会は５月24日、FIFAワールドカップ2026アジア２次予選 兼 AFCアジアカップサウジアラビア2027予選に臨む日本代表メンバーを発表した。
６月６日にアウェーでミャンマー代表（トゥウンナ・スタジアム）、６月11日にホームでシリア代表（エディオンピースウイング広島）と戦う２連戦に向けて、すでに最終予選進出を決めている中、日本代表の森保一監督は26人を招集した。
2024年は一度も招集されていなかったMF鎌田大地、３月は怪我で外れていたDF冨安健洋、パリ五輪世代のMF鈴木唯人などが復帰。鎌田も所属するラツィオで３月の監督交代を機に主力に格上げされ、冨安もシーズン終盤はアーセナルで左SBのスタメンに定着した。鎌田はインテル戦（５月19日）の弾丸ミドルのゴール、冨安はエヴァートン戦（５月19日）の同点ゴールが現地でも大きな話題となるなど、直近は好調を維持している。
なお、一部週刊誌報道を受けて１〜２月開催のアジアカップを途中離脱していたFW伊東純也（スタッド・ランス）、故障離脱中のFW三笘薫（ブライトン）、そしてGK鈴木彩艶（シント＝トロイデン）、 DF毎熊晟矢（セレッソ大阪） 、FW浅野拓磨（ボーフム）、MF佐野海舟（鹿島アントラーズ）などが招集外となった。
６月の２連戦に臨む日本代表メンバーは以下の通り。
【GK】
前川黛也（ヴィッセル神戸）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（町田ゼルビア）
【DF】
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
冨安健洋（アーセナル／イングランド）
伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）
橋岡大樹（ルートン・タウン／イングランド）
菅原由勢（AZ／オランダ）
【MF／FW】
遠藤 航（リヴァプール／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
鎌田大地（ラツィオ／イタリア）
相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ２部）
川村拓夢（サンフレッチェ広島）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（ブレンビー／デンマーク）
（ABEMA／サッカー日本代表）
【映像】鎌田大地が「弾丸ミドル」でスーパーゴールの瞬間