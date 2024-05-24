日本サッカー協会は５月24日、FIFAワールドカップ2026アジア２次予選 兼 AFCアジアカップサウジアラビア2027予選に臨む日本代表メンバーを発表した。

【映像】鎌田大地が「弾丸ミドル」でスーパーゴールの瞬間

６月６日にアウェーでミャンマー代表（トゥウンナ・スタジアム）、６月11日にホームでシリア代表（エディオンピースウイング広島）と戦う２連戦に向けて、すでに最終予選進出を決めている中、日本代表の森保一監督は26人を招集した。

2024年は一度も招集されていなかったMF鎌田大地、３月は怪我で外れていたDF冨安健洋、パリ五輪世代のMF鈴木唯人などが復帰。鎌田も所属するラツィオで３月の監督交代を機に主力に格上げされ、冨安もシーズン終盤はアーセナルで左SBのスタメンに定着した。鎌田はインテル戦（５月19日）の弾丸ミドルのゴール、冨安はエヴァートン戦（５月19日）の同点ゴールが現地でも大きな話題となるなど、直近は好調を維持している。

なお、一部週刊誌報道を受けて１〜２月開催のアジアカップを途中離脱していたFW伊東純也（スタッド・ランス）、故障離脱中のFW三笘薫（ブライトン）、そしてGK鈴木彩艶（シント＝トロイデン）、 DF毎熊晟矢（セレッソ大阪） 、FW浅野拓磨（ボーフム）、MF佐野海舟（鹿島アントラーズ）などが招集外となった。

６月の２連戦に臨む日本代表メンバーは以下の通り。

【GK】

前川黛也（ヴィッセル神戸）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（町田ゼルビア）

【DF】

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）

板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）

町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）

冨安健洋（アーセナル／イングランド）

伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）

橋岡大樹（ルートン・タウン／イングランド）

菅原由勢（AZ／オランダ）



【MF／FW】

遠藤 航（リヴァプール／イングランド）

南野拓実（モナコ／フランス）

守田英正（スポルティング／ポルトガル）

鎌田大地（ラツィオ／イタリア）

相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）

小川航基（NEC／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

旗手怜央（セルティック／スコットランド）

堂安律（フライブルク／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ２部）

川村拓夢（サンフレッチェ広島）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

鈴木唯人（ブレンビー／デンマーク）

（ABEMA／サッカー日本代表）

【映像】鎌田大地が「弾丸ミドル」でスーパーゴールの瞬間

