森保ジャパン、６月のW杯予選ミャンマー＆シリア戦に臨むメンバー発表！ 鎌田大地、鈴木唯人、旗手怜央らが選出
日本サッカー協会は５月24日、北中米ワールドカップ・アジア２次予選に臨む日本代表メンバーを発表した。
森保ジャパンは６月６日にアウェーでミャンマーと、同11日にエディオンピースウイング広島でシリアと対戦する。６月シリーズの２連戦を戦うメンバーは、以下のとおり。
【PHOTO】ミャンマー＆シリアと対戦！W杯アジア２次予選に挑む日本代表メンバー26人を一挙紹介！
GK
前川黛也（ヴィッセル神戸）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷 晃生（FC町田ゼルビア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
冨安健洋（アーセナル／イングランド）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
伊藤洋輝（シュツットガルト／ドイツ）
橋岡大樹（ルートン／イングランド）
菅原由勢（AZ／オランダ）
MF/FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
鎌田大地（ラツィオ／イタリア）
相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
川村拓夢（サンフレッチェ広島）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（ブレンビー／デンマーク）
アジア２次予選で日本はここまで４試合を消化し、４連勝ですでに最終予選進出を決めている。残り２試合も白星を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
森保ジャパンは６月６日にアウェーでミャンマーと、同11日にエディオンピースウイング広島でシリアと対戦する。６月シリーズの２連戦を戦うメンバーは、以下のとおり。
【PHOTO】ミャンマー＆シリアと対戦！W杯アジア２次予選に挑む日本代表メンバー26人を一挙紹介！
GK
前川黛也（ヴィッセル神戸）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷 晃生（FC町田ゼルビア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
冨安健洋（アーセナル／イングランド）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
伊藤洋輝（シュツットガルト／ドイツ）
橋岡大樹（ルートン／イングランド）
菅原由勢（AZ／オランダ）
遠藤 航（リバプール／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
鎌田大地（ラツィオ／イタリア）
相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
川村拓夢（サンフレッチェ広島）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（ブレンビー／デンマーク）
アジア２次予選で日本はここまで４試合を消化し、４連勝ですでに最終予選進出を決めている。残り２試合も白星を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部