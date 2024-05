赤城乳業の人気氷菓「ガリガリ君」シリーズに「ポケットモンスター」パッケージが登場!

パッケージにサーフゴーとピカチュウがなみのりする姿を描いた「大人なガリガリ君ゴールデンパイン(6本入り)」ポケモンパッケージが数量限定で販売されます☆

赤城乳業「大人なガリガリ君ゴールデンパイン(6本入り)」ポケモンパッケージ

発売日:2024年5月27日(月)

価格:432円(税込)

容量:56ml×6本

発売エリア:全国

パインアイスの中に、ジューシーなパインかき氷を入れた「大人なガリガリ君ゴールデンパイン(6本入り)」のポケモンパッケージが登場。

ゴールデンパイン果汁を33%使用した、本格的な果汁感が味わえるアイスキャンディーです。

通常の「ガリガリ君」よりも氷の粒を細かくすることで、冷凍パインのようなシャリシャリとした食感も楽しめます。

今回発売されるポケモンパッケージには、Nintendo Switch 向けソフト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』に登場するポケモンをプリント。

サーフゴーとピカチュウがなみのりをしている、夏らしいパッケージに仕上げられています☆

「ポケモン・ガリガリ君ビーチグッズ」プレゼントキャンペーン

応募締切:

・第1回:2024年6月30日(日)

・第2回:2024年8月31日(土)

・第3回:2024年10月31日(木)

賞品:ビーチバッグ、ビーチボール、ビーチサンダル、浮き輪

応募方法:郵便はがき、またはキャンペーンサイトより応募はがきをダウンロードし、商品に付いている応募券1枚と所定の郵便料金の切手を貼って、必要事項を記入の上、応募ください。応募券はキャンペーンパッケージの側面にあります。

「ポケモン・ガリガリ君ビーチグッズ」が抽選で合計1,000名に当たるキャンペーンを実施。

ピカチュウやサーフゴーを描いたビーチバッグやビーチボール、サンダル、浮き輪が当たります。

※賞品画像はイメージです

サーフゴーとピカチュウがなみのりする姿をプリントしたポケモンパッケージ。

赤城乳業「大人なガリガリ君ゴールデンパイン(6本入り)」ポケモンパッケージは、2024年5月27日より数量限定で販売開始です☆

©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

