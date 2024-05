6月9日は「ドナルドダック」のお誕生日!

ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店とディズニーフラッグシップ東京では、6月9日にむけて、期間限定で「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念した特別な装飾を展開しています。

今回は「ドナルドダック」と一緒に撮影ができる特別なフォトスポットが設置や、お祝いのメッセージを送ることができるコーナーなど、様々なスペシャル装飾を紹介していきます。

ディズニーストア「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年装飾

実施期間:2024年5月21日(火)〜7月1日(月)

実施店舗:ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニーフラッグシップ東京

2024年は、「ドナルドダック」がスクリーンデビューしてから90周年になるアニバーサリーイヤー。

そんな「ドナルドダック」の6月9日のお誕生日にむけて、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店とディズニーフラッグシップ東京では、期間限定でドナルドダックのスクリーンデビュー90周年を記念した特別な装飾を展開しています。

東京ディズニーリゾート店では、「ドナルドダック」へのメッセージコーナーや、

「ドナルドダック」のアートと一緒に写真撮影ができるフォトスポット、

ダックファミリーツリーなどが設置されています。

エントランスから店内に一歩入っただけで「ドナルドダック」のアニバーサリーのお祝いムードに。

エントランス左手には、「ドナルドダック」誕生から現在までの姿が描かれています。

右手側には、「ドナルドダック」のスタチューが設置されています。

ボタンを押すと「ドナルドダック」のボイスがランダムで3種類流れる楽しい仕掛けも☆

新商品コーナーでは、スクリーンデビュー作品『かしこいメンドリ』や『三人の騎士』など、「ドナルドダック」の代表的な作品をフィーチャーしたメモリアルなアートと、

テレビ番組『ミッキーマウス・クラブ』からインスパイアされたユニークなアートを用いたグッズを幅広いラインナップで販売。

アパレルやライフスタイル雑貨など、

幅広いラインナップの商品が展開されています。

さらに、新商品コーナーの上には、様々なポーズや表情をした「ドナルドダック」のフラッグを掲出!

見ているだけでワクワクする空間になっています。

そのほか、「ドナルドダック」へのお祝いメッセージが書けるメッセージコーナーが登場。

お祝いメッセージを書いて、好きなボックスに入れることができます。

ディズニーストアキャストから「ドナルドダック」へのお祝いメッセージも注目のポイントです。

ディズニーストアじゃんけんにドナルドダックスクリーンデビュー90周年記念デザインのオリジナルカードが登場

対象期間:2024年5月28日(火)〜6月9日(日)

対象店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア全店舗、DISNEY MAGICAL POP UP STORE 岡山会場 イオンモール岡山

キャストと一緒にじゃんけんをして“あいこ”になった方にカードをプレゼントするディズニーストアじゃんけんの「お楽しみ限定カード」

そんなオリジナルカードに、2024年6月9日(日)までの期間限定で「ドナルドダック」90周年記念デザインが登場します。

「ドナルドダックスクリーンデビュー90周年号外」を期間限定で配布

配布日:2024年6月8日(土)、6月9日(日)

配布場所:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア全店舗、DISNEY MAGICAL POP UP STORE 岡山会場 イオンモール岡山、ディズニーストア. jp(お買い物商品に同梱)、愛知(名古屋ゲートタワーモール前)、大阪(HEPナビオ前)

「ドナルドダック」90周年を記念して、“the DUCK FAMILY TREE”の紹介やディズニーストアオリジナル商品のアート紹介など内容盛りだくさんの号外を、ディズニーストアと一部地域の街頭で配布します。

※各日なくなり次第終了となります

※ディズニーストア. jpは、6月8日(土)10:00〜6月9日(日)23:59までの注文分が対象となります

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いする期間限定の特別装飾。

ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店とディズニーフラッグシップ東京に展開されている「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年スペシャル装飾の紹介でした☆

