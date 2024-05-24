¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¶¶ËÜÀ±ºÈ¤¬»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¡Ö»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¢¡ º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ï°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¡¢³°Ìî¤Ë¤âÄ©Àï
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï24Æü¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î¶¶ËÜÀ±ºÈÊá¼ê¡Ê23¡Ë¤È»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö023¡×¤«¤é¡Ö93¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÃæ±û³Ø±¡Âç¤«¤é2022Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ëý¤ÎÂÇÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.265¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ì·³¤¬¸½ºß¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤È¶ì¤·¤à¤Ê¤«¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤é¤«¤é¤Ï¹¹¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï24Æü¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î¶¶ËÜÀ±ºÈÊá¼ê¡Ê23¡Ë¤È»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö023¡×¤«¤é¡Ö93¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÃæ±û³Ø±¡Âç¤«¤é2022Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ëý¤ÎÂÇÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.265¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ì·³¤¬¸½ºß¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤È¶ì¤·¤à¤Ê¤«¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤é¤«¤é¤Ï¹¹¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£