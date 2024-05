2023年4月、ギタリストのマーク・シーハンを喪ったザ・スクリプトが、夏にニュー・アルバム『SATELLITES』をリリースし、ツアーを開催する。フロントマンのダニエル・オドナヒューは、シーハンの死後、自棄になり、ライターズ・ブロックにも陥ったと、今週木曜日(5月23日)に放送された英国のテレビ番組『Lorraine』で話している。「マークが亡くなり、クリスマスの時期、僕は脱線してしまった。みんなと同じようにね」「思考が停止し…、去年は長いこと、ライターズ・ブロックに陥った。それがやっと、クリスマスのころ、“a shooting star across the sky”って歌詞が頭に浮かんだんだ。そのとき初めて、この状況に対する自分の考えを明確にすることができた。そして、創作面ではせきを切ったようになった」

#TheScriptFamily! We are so excited to announce our new album called SATELLITES is out 16 August! The first single from the album ‘Both Ways’ is out now! ???? https://t.co/lNIpgwWygz

AND we are going on TOUR! Tickets go on sale 9:30am local time Friday 24 May, pre-order the new… pic.twitter.com/s6uEjbFD0J