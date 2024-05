2023年公開「ゴジラ -1.0」より、ゴジラ(2023)がデフォリアルに登場！

「マルピー商店」にて、「デフォリアル ゴジラ(2023)」の予約がスタートした。

「マルピー商店」にて、「デフォリアル ゴジラ(2023)」(11,000円 税込/送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。

「あれが・・・・・・ゴジラ?」

「ゴジラ -1.0」(2023年公開)より、ゴジラ(2023)がデフォリアルに登場!

焦土と化した日本に突如現れたゴジラを、デフォルメしつつもリアルに再現。

岩のような体表や、荒々しく伸びた背びれなどの特徴を、全高約15cmに凝縮し立体化。

東宝30cmシリーズ版とはまた違ったデフォリアルならではの魅力を、お手元でお楽しみいただきたい。

商品の配送は2024年6月の予定。予約受付は2024年6月3日23時までとなっているが、準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■デフォリアル ゴジラ(2023)

・販売価格:11,000円(税込)

・予約受付終了:2024年6月3日23時

・お届け日:2024年6月発送予定





<セット内容>

本体:1

取扱説明書:1





<製品素材>

PVC





<対象年齢>

15歳以上

<サイズ>

全高約15cm





<注文受付数>

1注文につき6個まで





<生産エリア>

中国





<発売元>

株式会社プレックス





※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





TM & (C) TOHO CO., LTD.

