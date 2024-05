「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」

動画配信サービス「Netflix」で、6月に配信開始される作品ラインアップが公開された。

Netflix独占配信、永瀬廉、出口夏希ら共演でベストセラー小説を実写化したラブストーリー「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」や、格闘漫画界の両雄のドリームコラボが実現「範馬刃牙VSケンガンアシュラ」、新たなウルトラマンストーリー「Ultraman: Rising」、「ファミリー・アフェア」など順次配信される。

NETFLIX 2024年6月の新着コンテンツ NETFLIX 映画 余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。 6月27日独占配信 ファミリー・アフェア 6月28日独占配信 範馬刃牙VSケンガンアシュラ 6月6日独占配信 Ultraman: Rising 6月14日独占配信 セーヌ川の水面の下に 6月5日独占配信 トリガー・ウォーニング 6月21日独占配信 NETFLIX シリーズ ヒエラルキー 6月7日独占配信 ブリジャートン家: シーズン3 パート2 6月13日独占配信 Missナイト & Missデイ 6月16日独占配信 旋風 COMING SOON 次の被害者: シーズン2 6月21日独占配信 ドクター・クライマックス 6月13日独占配信 ライジングインパクト 6月22日独占配信 スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年: シーズン3 6月6日独占配信 ガリシアン・ギャング 6月21日独占配信 Supacell/スーパセル COMING SOON ザット '90s ショー: パート2 6月27日独占配信 NETFLIX バラエティ エージェント・オブ・ミステリー 6月18日独占配信 パーフェクト・マッチ: シーズン2 6月7日独占配信 お宝キング ~ゴールディン流オークション術~: シーズン2 6月12日独占配信 モグラはダレだ!: シーズン2 6月28日独占配信 NETFLIX ドキュメンタリー ツール・ド・フランス: 栄冠は風の彼方に: シーズン2 6月11日独占配信 史上最悪のルームメイト: シーズン2 6月26日独占配信 注目の配信作品 連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME 6月4日独占配信 異動辞令は音楽隊! 6月28日配信 ダウントン・アビー/新たなる時代へ 6月8日配信 ザリガニの鳴くところ 6月15日配信 人気ミステリー小説を映画化。湿地帯で育ち、殺人容疑をかけられた少女を描く。 アゲイン・マイ・ライフ~巨悪に挑む検事~ 6月6日配信 ブラックベリー 6月6日配信 注目のアニメ作品 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 6月8日配信