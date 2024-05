BTSのRM、2ndソロアルバムを本日リリース！タイトル曲「LOST!」MV公開

BTS(防弾少年団)のRMが、2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」を本日(24日)発売した。2022年12月に発売した「Indigo」以降、約1年5ヶ月ぶりのソロアルバムとなる「Right Place, Wrong Person」は、「場所に似合わない異邦人」のように感じられる瞬間を描いた作品だ。彼は生きていく上で誰もが一度は感じたであろうこの普遍的な感情と、さらにそれに対する答えを探すために奮闘している人々が共感するメッセージを込めた。

タイトル曲「LOST!」をはじめ、「Right People, Wrong Place」「Nuts」「out of love」「Domodachi(feat. Little Simz)」「?(Interlude)」「Groin'」「Heaven」「Around the world in a day(feat. Moses Sumney)」「ㅠㅠ(Credit Roll)」「Come back to me」など、合計11曲が収録された。RMは全曲の作詞に参加し、ミュージシャンとしての実力を見せつけた。今回のアルバムは、「もしこの道を歩んでいなかったら、今の自分はどう生きていただろうか?」というRMの好奇心から始まった。ここから多くの感情と質問が生まれ、彼は「これを率直に歌えば、多くの人々に共感してもらえるだろう」という信念を持って制作に取り組んだ。先行公開曲「Come back to me」を通じて、アルバムのメインテーマである「right and wrong」に対する悩みを打ち明けた。また、新しいことに挑戦したいと思いながらも、片方では現実に安住したいという矛盾した感情を歌った。RMはここでさらに一歩進んで、“矛盾”という感情のせいで正解を見つけられず、道に迷う人々を照らした。これがタイトル曲「LOST!」だ。同曲は速いテンポのオルタナティブポップジャンルで、“たとえ道に迷ったとしても、今そばにいる友達と一緒なら、それも大丈夫かもしれない”という希望のメッセージを伝える。バンドSilica Gel(シリカゲル)のキム・ハンジュが作曲に参加し、プロデュースに名を連ねた様々なミュージシャンがボーカルコーラスに参加して、共にするという意味を際立たせた。