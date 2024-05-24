BTS・SEVENTEEN・Stray Kidsら9グループ展示「D’FESTA」日本最後の会期へ 夏に開催決定
【モデルプレス＝2024/05/24】BTS（ビーティーエス）、SEVENTEEN（セブンティーン）、Stray Kids（ストレイキッズ）ら9グループが参加する、K-POPフェス「D'FESTA JAPAN FINAL」が7月から9月にかけて、東京・寺田倉庫 G1ビルにて開催されることが決定した。
【写真】SEVENTEEN、“13人完全体”韓国公演での斬新演出
韓国芸能ニュースメディア・Dispatch（ディスパッチ）の創立10周年を記念し開催された、ENHYPEN（エンハイプン）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、Stray Kids、NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）、NCT DREAM（エヌシーティードリーム）、TWICE（トゥワイス）、SEVENTEEN、BTS、NU'EST（ニューイースト）の9組＝69アーティストのオリジナルコンテンツを提供するK-POPフェス「D'FESTA」。
日本国内では東京・大阪・沖縄・福岡・熊本、そして、世界各国ではソウル・台湾・ベトナムで開催され、インドネシア・アメリカでの開催も控えているイベントが、東京・天王洲の「寺田倉庫 G1ビル」を舞台に「D’FESTA JAPAN FINAL」として開催することに決定した。展示・演出内容は日本での最後の会期にふさわしくアップグレード。詳細は後日随時公開予定だという。（modelpress編集部）
・実施期間：2024年7月13日（土）〜2024年9月1日（日）
・開館時間：10：00〜17：00※営業時間等は変更になる場合あり
・会場：寺田倉庫 G1ビル（東京都品川区東品川 2-6-4）
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【写真】SEVENTEEN、“13人完全体”韓国公演での斬新演出
◆BTS・SEVENTEEN・Stray Kidsら展示「D'FESTA」夏に日本で開催
韓国芸能ニュースメディア・Dispatch（ディスパッチ）の創立10周年を記念し開催された、ENHYPEN（エンハイプン）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、Stray Kids、NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）、NCT DREAM（エヌシーティードリーム）、TWICE（トゥワイス）、SEVENTEEN、BTS、NU'EST（ニューイースト）の9組＝69アーティストのオリジナルコンテンツを提供するK-POPフェス「D'FESTA」。
◆「D'FESTA JAPAN FINAL」
・実施期間：2024年7月13日（土）〜2024年9月1日（日）
・開館時間：10：00〜17：00※営業時間等は変更になる場合あり
・会場：寺田倉庫 G1ビル（東京都品川区東品川 2-6-4）
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