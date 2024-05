2023年の正月に除雪車に轢かれて瀕死の重傷を負った際、眼球が飛び出したことで視力が向上し、それによって写真記憶能力が身についた……。まるでヒーローがスーパーパワーを会得したエピソードのような俳優のジェレミー・レナー。米トーク番組にゲスト出演すると、その恐ろしい出来事を振り返りながら、事故による経験は「贈り物」だったと、前向きに話している。

レナーは2023年の正月に自宅近くで巨大除雪車の下敷きとなり、瀕死の重傷を負った。しかし事故後わずか数ヶ月でメディア登場に復帰するなど、奇跡としか言いようのない回復ぶりを見せている。

この度の番組でレナーは、改めて事故発生時の顛末を振り返っている。整備不良の巨大除雪車が甥に向かって動き出したため、制止するため車両に飛び乗ろうとしたところ、巻き込まれたというものだ。

これによってレナーは、全身38箇所も骨折した。「どれくらい金属化されたのですか」と司会者ジミー・ファロンに聞かれると、レナーは膝をパンパンと叩きながら「ここは金属」と答え、続けて「顔半分は金属」「背中の右側はすべて金属」「助骨も14本折れた」と、軽いトーンで話している。自分自身の身体の話というか、まるで自宅をリフォームしたんです、というような、あっけらかんとした口ぶりでだ。

さらにレナーは、笑いながらこう続けている。「自分の目玉が、もう片方の目で見えたんです。眼球が飛び出したんです」。

ここで、普段はジョークでからかいながら軽快なトークを進める司会のファロンも、顔を引き攣らせて身を乗り出し、レナーの腕に手を差し伸べる。レナーはさらに「おかしな考えが頭をよぎりました。“これは現実のようだが、心配するのは後にしよう”」と、飛び出した眼球を自分で見た時の心境を言い表している。

「それから脚を見たら、捻れて曲がってる。これも、心配するのは後にしようと思いました。なぜなら、その瞬間はまず呼吸の心配をしないといけないから。」

引き続き顔が引き攣った様子の司会者が「パニックになりませんでしたか?」と尋ねると、レナーは「なりません。パニックになったら死ぬから」と返す。

「学びもありました」と続けるレナー。「この事故で、自分の限界が試されたと思うんです。身体的な限界、精神的な限界、感情的な限界……。今後の人生、これ以上最悪なことは起こらないだろうと思えたんです。そうでしょう?それは贈り物ですよ。本当に最高なことです」。

司会者が「その通りですね」と答え、会場から拍手が巻き起こると、レナーは「パニックにならない方法もわかりました」とさらに話を進める。「集中する方法です。歩行するためには、片足を降ろし、もう片方をその前に出す。そうすると歩けるんです」。

まるで“あたりまえ体操”のような話だが、これこそが死の淵から甦ったレナーがたどり着いた真理なのだ。「息をするのと同じようにです。思い切り息を吐き出す。だから空気を吸い込むことができるんです。肺が破裂していたとか、そういうことが起こっていたとは知りません。とにかく、息をしなくちゃいけない。もし呼吸を止めたら、死んじゃいますから。そうでしょう?眼球のこととか、金属プレートはどうでもいい。骨が折れたことなんて、関係ない。一歩ずつ、一歩ずつです。僕たちは、人生でそういうことを見つめるべきなんだと、そう実感できたんです。ストレスを感じすぎたり、物事が難しすぎたり、超えられない壁があったり、そういうことがあっても、とにかく、片足を前に出し、もう片方を前に出す。そうすれば、前に進むことができるんです」。

改めて会場から温かい拍手が上がると、レナーは「物事を単純化しすぎだと思われるかもしれませんが、でも、人生はそれくらいシンプルに考えて良いと思うんです」と続ける。「シンプルに考えることができれば、その時はなんだって出来ると思える。僕の治療は一方通行だと思いました。やることと言えば、“回復”ただそれだけです。それが僕の仕事でした」。

改めて、瀕死の事故からの回復を、次のようにジョークまじりに話すレナー。「カレンダーは全部フリーになりましたよ。病院で目覚めた時は“待って、めっちゃ痛むんだけど、でも今年はもう仕事しなくていいよね”って思いました」。

実際にレナーは、2023年は主に治療やリハビリに専念し、2024年明けには主演ドラマ「メイヤー・オブ・キングスタン」新シーズンの撮影に復帰。アクションシーンをこなせるまでに回復している。

Source:

The post first appeared on .