ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」のオリジナルアイテムとして、マーベルのぬいぐるみ4種(デッドプール、ヴェノム、グルート、ミス・ミニッツ)が2024年7月より発売される。可愛い。

高さ約15~20cmのぬいぐるみとして立体化。ラインナップは、コミック版のデッドプールとヴェノム、『アイ・アム・グルート』のグルート、『ロキ』のミス・ミニッツの4種類。

やわらかくて触り心地の良いファブリックを使用している。足を曲げてちょこんと座った姿で飾ることができるほか、頭についたループ状の紐を使用してキーチェーンなどにすることも可能だ(※ボールチェーン等は付属しません)。

各2,800円(税込)、トイサピエンス予約価格は各2,500円(税込)と、手頃な価格も魅力。好きなキャラクターをお迎えしてみては。

