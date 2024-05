TWSの魅力大全開SP！「M:ZINE」完全版第2回がCSテレ朝チャンネルにて5月26日に放送

話題のアーティストの作品・素顔に迫っていく地上波連動音楽バラエティ番組「M:ZINE(エンジン)完全版」第2回は、TWSの魅力大全開SP。CSテレ朝チャンネル1では、月3回OAの地上波番組では収まりきらなかった未公開の(秘)映像&トークを90分枠でたっぷりオンエア。今回の目玉は、地上波完全未公開「秘密のアオハル箱! ランキングNo.1」「TWSで一番〇〇なのは誰?」など、メンバー内でランキング。それぞれのジャンルで1位を発表。

「メンバーの中で絵心が一番あるのは誰?」「1番泣き虫なのは誰?」「1番笑顔が素敵なのは誰?」など、メンバーが語るエピソードトークに思わず心が綺麗だと感動……ほかにも収録後、別部屋に移動して収録の感想を直撃。出演者の印象など収録後の彼らの「本音」が明らかになり、ファンにはたまらない地上波未公開シーンが満載となっている。5月のマンスリーアーティストである彼らは、2024年1月22日に1stミニアルバム「Sparkling Blue」でデビューしたSEVENTEENの弟分の6人組新人ボーイズグループ。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。さわやかで明るいエネルギーのチームアイデンティティから拡張した独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、少年時代の純粋で美しい感性を刺激する。TWSはグループ名のように、全ての瞬間を一緒に過ごしたくなるポジティブなエネルギーを届けている。

■放送情報

「M:ZINE 完全版〜K-POPアーティスト TWSの魅力大全開SP」

CSテレ朝チャンネル1

5月26日(日)ひる12:00〜午後1:30



【第2回出演者】

TWS

若井滉斗(Mrs. GREEN APPLE)

塚地武雅(ドランクドラゴン)

林美桜(テレビ朝日アナウンサー)



