(C)はまじあき/芳文社・アニプレックス

6月7日に前編、8月9日に後編の公開を控える「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:」。今回、キャストが登壇する公開記念舞台挨拶を開催することが決まった。また来場者特典情報や劇場物販ラインナップも公開された。

舞台挨拶イベントは全国各地で開催。“ぼっちちゃん”こと後藤ひとり役の青山吉能らメインキャストがそれぞれ“一人ぼっち”で登壇する“ぼっち舞台挨拶”や、6月9日（＝ロックの日）に実施する“ロック舞台挨拶”など、キャストが登壇する舞台挨拶が行なわれる。

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先着来場者特典は原作者はまじあき描き下ろし漫画「ぼっち・ざ・ろっく！エピグラフ1」、1週目来場者特典はキャラクターデザイン・総作画監督けろりら描き下ろし「ミニ色紙」(4種ランダム)に決定した。

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劇場公開に合わせてオリジナルグッズの販売も決定。6月7日より各上映劇場にて販売開始する。詳しくはWebページを参照のこと。

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「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」凱旋舞台挨拶 【実施日】6月8日（土）【実施劇場】TOHOシネマズ光の森【実施時間】11時40分の回上映後【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】青山吉能【実施劇場】T・ジョイ博多【実施時間】15時5分の回上映後/17時45分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】青山吉能「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ロック舞台挨拶 【実施日】6月9日(日)【実施劇場】新宿バルト９【実施時間】9時25分の回上映後/12時20分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美【実施劇場】TOHO シネマズ新宿【実施時間】12時35分の回上映後/15時20分の回上映前【チケット料金】全席指定 2,400 円、プレミアボックスシート 3,400 円、プレミアラグジュアリシート 5,400 円【登壇者(予定)】青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美【実施劇場】ユナイテッド・シネマ豊洲【実施時間】15時45分の回上映後/18時30分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円、プレミアペアシート(2枚)7,900円【登壇者(予定)】青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ぼっち舞台挨拶 【実施日】6月15日(土)【実施劇場】MOVIX 仙台【実施時間】11時15分の回上映後/13時55分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】青山吉能【実施劇場】横浜ブルク 13【実施時間】10時45分の回上映後/13時30分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】鈴代紗弓【実施劇場】チネチッタ川崎【実施時間】13時55分の回上映後【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】鈴代紗弓【実施劇場】MOVIX さいたま【実施時間】10時35分の回上映後/13時20分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】水野朔【実施劇場】ユナイテッド・シネマ豊洲【実施時間】14時10分の回上映後【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】水野朔「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」結束舞台挨拶 【実施日】6月15日(土)【実施劇場】新宿バルト 9【実施時間】16時35分の回上映後/19時20分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ペア舞台挨拶 【実施日】6月16日(日)【実施劇場】T・ジョイ梅田【実施時間】11時35分の回上映後/14時20分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】青山吉能、水野朔【実施劇場】ミッドランドスクエアシネマ【実施時間】15時45分の回上映後/18時30分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円 プレミアムシート：3,200円【登壇者(予定)】青山吉能、水野朔「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ペア舞台挨拶 【実施日】6月23日(日)【実施劇場】京成ローザ 10【実施時間】10時35分の回上映後/13時20分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】鈴代紗弓、長谷川育美【実施劇場】T・ジョイ蘇我【実施時間】13時25分の回上映後【チケット料金】全席指定2,400円【登壇者(予定)】鈴代紗弓、長谷川育美【実施劇場】ユナイテッド・シネマ豊洲【実施時間】16時10分の回上映後/18時55分の回上映前【チケット料金】全席指定2,400円、プレミアペアシート(2枚)7,900円【登壇者(予定)】鈴代紗弓、長谷川育美