僅差でTVS REGZA「40V35N」が1位を制す 今売れてるスマートテレビTOP10 2024/5/24
「BCNランキング」2024年5月13日から19日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
2位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
3位 32S5400（TCL Corporation）
4位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
6位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
7位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
8位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
9位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
10位 REGZA
24V35N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
2位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
3位 32S5400（TCL Corporation）
4位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
4T-C43FN2（シャープ）
7位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
8位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
9位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
10位 REGZA
24V35N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。