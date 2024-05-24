■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞



9月21日(土) 日本トーターグリーンドーム前橋9月22日(日/祝) 日本トーターグリーンドーム前橋oepn9:30 / start11:00 ※終演 20:00予定〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1▼出演者 ※五十音順アイカワヒトミ / 打首獄門同好会 / Age Factory / ENTH / おとぼけビ〜バ〜 / 佐藤タイジ / サンボマスター / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / SHADOWS / SHANK / 上州弾語組合 / 四星球 / DJダイノジ / TETORA / 10-FEET / Dragon Ash / HUSKING BEE / バックドロップシンデレラ / HAWAIIAN6 / THE FOREVER YOUNG / プッシュプルポット / The BONEZ / ザ・ボヤキングス / MOROHA / ゆってぃ&バリ3TV / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / ROTTENGRAFFTY / and more…▼チケット・1日券：8,800円(税込)・駐車場付 1日券(9/21)：10,000円(税込)・駐車場付 1日券(9/22)：10,000円(税込)・2日券：17,000円(税込)・駐車場付 2日券：19,400円(税込)※駐車場付チケットは先行受付のみの取り扱いとなります。【オフィシャルHP3次先行(先着)】受付期間：5月24日(金)12:00〜6月18日(火)23:59https://w.pia.jp/t/yamabito24hp/主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社企画・制作：DISK GARAGE／BADASS（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com