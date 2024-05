フェンダーが、2024年限定生産となる日本製の新モデル『Made in Japan Limited Cyclone』を発売した。『Made in Japan Limited Cyclone』は、人気を誇るメキシコ製モデルのリイシュー。特徴的なデザインと機能性で初心者からプロのミュージシャンまで幅広い層に愛用されているMustangと同じく小ぶりなオフセットボディシェイプに、ミディアムスケールを採用。またStratocasterと同じヴィンテージタイプのトレモロユニットを搭載しており、見た目も機能も特徴のあるモデルとなっている。

製品情報

「Made in Japan Limited Cyclone」

3-Color Sunburst、Lake Placid Blue、Fiesta Red、White Blonde、Butterscotch Blonde(公式オフィシャルストア限定カラー)

市場想定売価:140,800円(税込)



●Screen Stars Best Cyclone T-shirt

カラー:White / Black(全2色)

サイズ:M / L / XL

販売価格:6,600円(税込)



●Fender Tokyo Limited Pick Tin Cyclone

販売価格:1,980円(税込)



●Fender Tokyo Sticker Cyclone

販売価格:550円(税込)

「Made in Japan Limited Cyclone」3-Color Sunburst、Lake Placid Blue、Fiesta Red、White Blonde、Butterscotch Blonde(公式オフィシャルストア限定カラー)市場想定売価:140,800円(税込)●Screen Stars Best Cyclone T-shirtカラー:White / Black(全2色)サイズ:M / L / XL販売価格:6,600円(税込)●Fender Tokyo Limited Pick Tin Cyclone販売価格:1,980円(税込)●Fender Tokyo Sticker Cyclone販売価格:550円(税込)

このモデル専用に開発されたMade in Japan Cyclone ハムバッキングとMade in Japan Cycloneシングルコイル ピックアップは、力強く、芯のはっきりとしたユニークかつ多彩なトーンを提供。24.75インチのミディアムスケール、サテン仕上げのネック、22本のナロートールフレット、9.5インチラジアス指板のモダン“C”シェイプメイプルネックで、長時間の演奏でも疲れにくい。カラーは、3-Color Sunburst、Lake Placid Blue、Fiesta Red、White Blonde、Butterscotch Blondeの5色展開。(※Butterscotch Blondeは、Fender Flagship Tokyo、FENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURA、Fender公式オンラインショップの限定販売)『Made in Japan Limited Cyclone』の発売を記念して、ギターのヘッドストックにデザインされているアイコニックなCycloneキャラクターを採用したTシャツ、ピック、ステッカーがオフィシャルストア限定で登場。Tシャツは、90年代のバンドTシャツに数多く使用されていたSCREEN STARSのボディを採用。キャラクターが大胆にデザインされたセルロイド製の346シェイプピックは、同じくキャラクターが描かれたスライド缶が付属。キュートなデザインのステッカーは、愛機やノートパソコンに貼ったりとカスタムするのに大活躍。(※これらの製品はFender Flagship TokyoとFender公式オンラインショップのみの取り扱い)