フェンダー、ユニークな見た目と機能を搭載した新モデル「Made in Japan Limited Cyclone」発売
フェンダーが、2024年限定生産となる日本製の新モデル『Made in Japan Limited Cyclone』を発売した。
『Made in Japan Limited Cyclone』は、人気を誇るメキシコ製モデルのリイシュー。特徴的なデザインと機能性で初心者からプロのミュージシャンまで幅広い層に愛用されているMustangと同じく小ぶりなオフセットボディシェイプに、ミディアムスケールを採用。またStratocasterと同じヴィンテージタイプのトレモロユニットを搭載しており、見た目も機能も特徴のあるモデルとなっている。
カラーは、3-Color Sunburst、Lake Placid Blue、Fiesta Red、White Blonde、Butterscotch Blondeの5色展開。（※Butterscotch Blondeは、Fender Flagship Tokyo、FENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURA、Fender公式オンラインショップの限定販売）
『Made in Japan Limited Cyclone』の発売を記念して、ギターのヘッドストックにデザインされているアイコニックなCycloneキャラクターを採用したTシャツ、ピック、ステッカーがオフィシャルストア限定で登場。Tシャツは、90年代のバンドTシャツに数多く使用されていたSCREEN STARSのボディを採用。キャラクターが大胆にデザインされたセルロイド製の346シェイプピックは、同じくキャラクターが描かれたスライド缶が付属。キュートなデザインのステッカーは、愛機やノートパソコンに貼ったりとカスタムするのに大活躍。（※これらの製品はFender Flagship TokyoとFender公式オンラインショップのみの取り扱い）
製品情報
3-Color Sunburst、Lake Placid Blue、Fiesta Red、White Blonde、Butterscotch Blonde（公式オフィシャルストア限定カラー）
市場想定売価：140,800円（税込）
●Screen Stars Best Cyclone T-shirt
カラー：White / Black（全2色）
サイズ：M / L / XL
販売価格：6,600円（税込）
●Fender Tokyo Limited Pick Tin Cyclone
販売価格：1,980円（税込）
●Fender Tokyo Sticker Cyclone
販売価格：550円（税込）
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