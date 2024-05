ディズニーストアから、雨の日のおでかけが待ち遠しくなりそうな新グッズコレクション「RAINY DAY」が登場!

レイングッズブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」との共同企画商品のほか、レインポンチョのコスチュームを着た「うるぽちゃちゃん」シリーズなどが販売されます。

ディズニーストア「RAINY DAY」

発売日・販売店舗:

・2024年5月28日(火):ディズニーストア一部店舗(ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店)、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

・2024年5月31日(金):ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、雨の日のおでかけが待ち遠しくなるようなレイングッズの新コレクション「RAINY DAY」が登場。

レイングッズブランド「Wpc.」との共同企画商品の折りたたみ傘は、傘生地部分がビニールで、ちょっぴりふてくされたような表情がかわいい「ルシファー」のフェイスアートがポイントです。

ハンドルが肉球モチーフで、シンプルながら遊び心あふれるデザインになっています。

また、ディズニーストアオリジナルアイテムとして、内側にアートを描いた晴雨兼用傘が2024年も登場。

『塔の上のラプンツェル』や『ピーター・パン』といった作品をモチーフにしたアートや、ミッキーマウスやスティッチなどのキャラクターのアートをデザインしています。

傘を開くたびに鮮やかなアートに包まれ、雨の日も華やかな気分に。

そのほか、大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」から、レインポンチョのコスチュームを着たぬいぐるみも販売されます。

【Wpc.】ルシファー 折りたたみ傘 ビニール

価格:4,700円 (税込)

「ルシファー」をデザインした、「Wpc.(ダブリュピーシー)」との共同開発折りたたみビニール傘。

半透明の生地に、キャラクターフェイスをぐるりと配置しています。

一周にあしらったパイピングや帯留めも、キャラクターボディと同色のグレーで統一されてシックな印象です。

ルシファー 折りたたみ傘ケース

価格:1,700円 (税込)

ちょっぴりふてくされたような表情がたまらない「ルシファー」フェイス柄デザインの折りたたみ傘ケース。

内側にはタオルのような生地を使用しているので吸水性抜群。

濡れた傘を持ち歩くときの不快感を解消してくれる嬉しいグッズです。

ミッキー 長傘 ジャンプ式 スタンディングポーズ 晴雨兼用

価格:3,500円 (税込)

内側に「ミッキーマウス」をデザインした長傘。

一見シンプルなジャンプ式の無地傘。

ワンタッチで傘をひらくと、内側にはスタンディングポーズの「ミッキーマウス」が描かれています!

ラプンツェル 長傘 ジャンプ式 晴雨兼用

価格:3,500円 (税込)

内側の「ラプンツェル」アートが目を惹く長傘が登場。

内側には作中の幻想的なシーンが描かれています!

雨の日が楽しみになりそうなレイングッズです。

ピーター・パン 長傘 ジャンプ式 晴雨兼用

価格:3,500円 (税込)

外生地は無地で仕上げられた、ジャンプ式の長傘。

ワンタッチで傘をひらくと、内側には夜空を飛ぶ「ピーター・パン」や「ウェンディ」たちが描かれています。

プーさん 折りたたみ傘 ボタニカル 晴雨兼用 RAINY DAY

価格:4,000円 (税込)

雨の日も楽しくなりそうな、「プーさん」デザインの折りたたみ傘。

キャラクターと草花をプリントしたナチュラルな雰囲気の総柄。

優しい色遣いで、デイリーファッションにもしっくりなじむデザインです。

スティッチ 折りたたみ傘 ポーチ入り ノスタルジア 晴雨兼用

価格:3,500円 (税込)

「スティッチ」をデザインした折りたたみ傘が登場。

一見シンプルな無地傘で、開いた傘の内側には夜空を見上げる「スティッチ」の姿が!

ノスタルジックな雰囲気が印象的なデザインです。

携帯に便利なポーチが付いています。

ミッキー レインコート ポーチ入り ブラック

価格:7,500円 (税込)

ポーチに入れて携帯できる、「ミッキーマウス」デザインのレインコートが登場。

フロントの左裾にプリントをあしらったワンポイントデザインです。

モノトーンカラーでまとめた1着は、色々なスタイルに合わせやすく、レインアイテムとしても嬉しいポイントです。

プーさん レインコート ポーチ入り ボタニカル ピンク

価格:7,500円 (税込)

キャラクターと草花をプリントしたナチュラルな雰囲気の総柄レインコート。

優しい色遣いで、デイリーファッションにもしっくりなじむデザインです。

フードはドローコード付きで顔まわりのフィット感の調節が可能。

ウエストと裾も同じように調節できるので、バッグの上から羽織ったり、重ね着をしている時にも便利です。

うるぽちゃちゃん「RAINY DAY」

価格:各1,800円

「うるぽちゃちゃん」からは、レインポンチョを着たぬいぐるみが登場します。

ツヤツヤとした素材のレインポンチョは、キャラクターに合わせたカラフルなカラーでドット柄がポイントのかわいいデザインです。

フードをかぶせたり、脱がせたりすることで、2通りのかわいさを楽しむことができます。

お部屋に飾るだけでなく、雨の日に一緒におでかけするのにもぴったりです。

ミッキー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

レインポンチョを身にまとった「ミッキーマウス」です。

「ミッキーマウス」に合わせたレインポンチョは、きれいな緑色×白の水玉模様になっています。

ミニー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、レインポンチョを身にまとった「ミニーマウス」が登場。

ピンク色×白の水玉模様のレインポンチョを着ています。

頭をすっぽり覆うフードは大きめなので、フードを脱がせたときのたぷっとしたシルエットがかわいい☆

ドナルド ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

「ドナルドダック」に合わせたレインポンチョは、水色×白の水玉模様。

ツヤツヤとした素材でつくられています。

ぽっちゃりとした体型、うるんだ瞳、ふわふわな手触りも魅力です。

プーさん ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

薄い紫色×白の水玉模様のレインポンチョを身にまとった「プーさん」

ツヤツヤとした素材でつくられたポンチョは大きなフードが付いていて、フードをかぶせた姿と外した姿を楽しめます。

スティッチ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、レインポンチョを身にまとった「スティッチ」が登場。

「スティッチ」に合わせたレインポンチョは、水色×白の水玉模様になっています。

スクランプ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

「リロ」のぬいぐるみ「スクランプ」がレインポンチョを身につけて登場。

「スクランプ」のレインポンチョは、黄色×白の水玉模様。

「RAINY DAY」シリーズの「スティッチ」ぬいぐるみと並べて飾るのもおすすめです。

『おしゃれキャット』マリー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

「うるぽちゃちゃん」に、レインポンチョを身にまとった『おしゃれキャット』マリーが登場。

「マリー」に合わせたレインポンチョは、ピンク色×白の水玉模様です。

うるうるとした瞳がとっても愛らしい、初夏の時期ならではのデザインになっています。

雨の日のおでかけが待ち遠しくなりそうな、ディズニーキャラクターに包まれたレイングッズが続々登場。

ディズニーストアのグッズコレクション「RAINY DAY」は、2024年5月28日(火)より順次発売です☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

