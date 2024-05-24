【AmazonスマイルSALE事前セール】開催期間：5月24日12時～5月31日8時59分【AmazonスマイルSALE】開催期間：5月31日9時～6月3日23時59分

「ATH-M50×GM」

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE事前セール」の対象商品に、オーディオテクニカのヘッドホンが追加された。開催期間は5月31日8時59分まで。

セールでは、スタジオモニターヘッドホン「ATH-M50X」Amazon限定モデルのガンメタリックカラーや、プロフェッショナルモニターヘッドホン「ATH-M20x」がラインナップ。期間中、割引価格で提供される。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

有線ヘッドホン「ATH-M50×GM」

【特徴】

・片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構

・新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現

・メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードバヨネット式ロック機構を採用

・利用シーンに合わせて選べる2本の着脱コードを付属（1.2mカールコード、1.2mストレートコード）

・持ち運びに便利な折りたたみ機構

・スタジオレコーディングやミキシングに適している。

【ATH-M50×GM】

型式：密閉ダイナミック型

ドライバー：直径45mm、CCAWボイスコイル

出力音圧レベル：99dB/mW

再生周波数帯域：15～28,000Hz

最大入力：1,600mW

インピーダンス：38Ω

質量（コード除く）：285g

プラグ：直径6.3mm標準/直径3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ

コード：OFCリッツ線1.2mカールコード（伸長時約3m）、OFCリッツ線1.2mストレートコード

付属品

・ハードケース

・カールコード（着脱式）：片出し1.2m

・ストレートコード（着脱式）：片出し1.2m

※3.0mケーブルは付属しない。

有線ヘッドホン「ATH-M20x/1.6」

フラットな特性で広帯域再生を実現する高音質スタジオモニターヘッドホンのエントリーモデル。新開発の強磁力直径40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載している。遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し、解像度の高いモニタリングを実現する。

【ATH-M20x/1.6】

型式：密閉ダイナミック型

ドライバー：直径40mm、CCAWボイスコイル

出力音圧レベル：96dB/mW

再生周波数帯域：15～20,000Hz

最大入力：700mW

インピーダンス：47Ω

質量（コード除く）：190g

プラグ：直径6.3mm標準/直径3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ

コード：OFCリッツ線1.6mコード