【Amazonスマイルセール】オーディオテクニカのスタジオモニターヘッドホンがお買い得【2024.5】
開催期間：5月24日12時～5月31日8時59分
【AmazonスマイルSALE】
開催期間：5月31日9時～6月3日23時59分
「ATH-M50×GM」
Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE事前セール」の対象商品に、オーディオテクニカのヘッドホンが追加された。開催期間は5月31日8時59分まで。
セールでは、スタジオモニターヘッドホン「ATH-M50X」Amazon限定モデルのガンメタリックカラーや、プロフェッショナルモニターヘッドホン「ATH-M20x」がラインナップ。期間中、割引価格で提供される。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
有線ヘッドホン「ATH-M50×GM」
【特徴】
・片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
・新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現
・メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードバヨネット式ロック機構を採用
・利用シーンに合わせて選べる2本の着脱コードを付属（1.2mカールコード、1.2mストレートコード）
・持ち運びに便利な折りたたみ機構
・スタジオレコーディングやミキシングに適している。
【ATH-M50×GM】
型式：密閉ダイナミック型
ドライバー：直径45mm、CCAWボイスコイル
出力音圧レベル：99dB/mW
再生周波数帯域：15～28,000Hz
最大入力：1,600mW
インピーダンス：38Ω
質量（コード除く）：285g
プラグ：直径6.3mm標準/直径3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
コード：OFCリッツ線1.2mカールコード（伸長時約3m）、OFCリッツ線1.2mストレートコード
付属品
・ハードケース
・カールコード（着脱式）：片出し1.2m
・ストレートコード（着脱式）：片出し1.2m
※3.0mケーブルは付属しない。
有線ヘッドホン「ATH-M20x/1.6」
フラットな特性で広帯域再生を実現する高音質スタジオモニターヘッドホンのエントリーモデル。新開発の強磁力直径40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載している。遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し、解像度の高いモニタリングを実現する。
【ATH-M20x/1.6】
型式：密閉ダイナミック型
ドライバー：直径40mm、CCAWボイスコイル
出力音圧レベル：96dB/mW
再生周波数帯域：15～20,000Hz
最大入力：700mW
インピーダンス：47Ω
質量（コード除く）：190g
プラグ：直径6.3mm標準/直径3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
コード：OFCリッツ線1.6mコード