【Amazonスマイルセール】「AmazonスマイルSALE事前セール」にラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボードが2点追加！【2024.5】
【AmazonスマイルSALE事前セール】
開催期間：5月24日12時～5月31日8時59分
【AmazonスマイルSALE】
開催期間：5月31日9時～6月3日23時59分
開催期間：5月24日12時～5月31日8時59分
【AmazonスマイルSALE】
開催期間：5月31日9時～6月3日23時59分
Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE事前セール」に、SteelSeriesのラピッドトリガー機能を搭載したゲーミングキーボード2点が追加された。
今回セール対象に追加されたのは、「Apex Pro TKL (2023) ブラック」と「Apex Pro Mini JP ブラック」の2点。「Apex Pro TKL (2023) ブラック」は33,582円が28,543円に、「Apex Pro Mini JP ブラック」は30,882円が26,248円にとなりそれぞれ15％OFFとなっている。
どちらも「OmniPoint 2.0 Adjustable HyperMagnetic」によってアクチュエーションポイントを最短0.1mmに設定可能。スイッチを上げる事で入力がリセットされるラピッドトリガー機能に加えて0.54msの反応速度を実現している。また、メーカー保証が1年間ついている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。【SteelSeries ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード テンキーレス 有線 日本語配列 OmniPointスイッチ 有機ELディスプレイ搭載 Apex Pro TKL (2023) 64861 ブラック】 【SteelSeries ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード ミニサイズ Apex Pro Mini JP 有線 日本語配列 OmniPointスイッチ 2ーinー1アクションキー 搭載 64825 ブラック】