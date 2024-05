【AmazonスマイルSALE事前セール】開催期間:5月24日12時~5月31日8時59分【AmazonスマイルSALE】開催期間:5月31日9時~6月3日23時59分

【Amazon.co.jp 限定】マーベル ハズブロ マーベルレジェンド・シリーズ グラディエーターハルク(F7054)

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE事前セール」の対象商品に、ハズブロのフィギュアが追加された。期間は5月31日8時59分まで。

セールでは、ハズブロのマーベルレジェンド・シリーズより発売されている各種フィギュアがラインナップ。スパイダーマンやアイアンマンといったマーベルヒーローのアクションフィギュアや、マーベルのヒーローチーム「ウェスト・コースト・アベンジャーズ」を再現したフィギュア5体セットなどが期間中、割引価格で提供される。

ハズブロ マーベルレジェンド・シリーズ ベン・ライリー スパイダーマン(F6567)

「アメイジング・スパイダーマン」のコミックスに登場するキャラクターを再現したアクションフィギュア。交換用の手パーツなど、アクセサリー2個が付属している。

ハズブロ マーベルレジェンド・シリーズ ゲームバース アイアンマン(F6624)

マーベルを題材にしたゲーム「ミッドナイト・サンズ」に登場するキャラクターを再現したアクションフィギュア。交換用の手のパーツなど、アクセサリー4個が付属。ポージング可能な頭部、腕、脚で、マーベルのゲームを再現して楽しめる。

【Amazon.co.jp 限定】ハズブロ マーベルレジェンド・シリーズ ウェスト・コースト・アベンジャーズ コレクション アクションフィギュア 5体セット(F7053)

ウェスト・コースト・アベンジャーズを立体化したフィギュア5体セット。「マーベル コミックス」に登場する「アイアンマン」、「モッキンバード」、「ティグラ」、「スパイダーウーマン」、「ハンク・ピム」がそれぞれ6インチ(15cm)サイズで再現されており、アクセサリー16個が付属する。

Copyright 2023 MARVEL. Hasbro and all related terms are trademarks of Hasbro.