日本発「トランスフォーマー」に世界中が大熱狂…！「タカラトミー」が次々にヒット商品を作り続けられる「納得のワケ」

1985年に日本で放送されたテレビアニメ『戦え! 超ロボット生命体 トランスフォーマー』。

乗り物から変形するロボットたちによる、正義と悪の群像劇が好評を博した本シリーズは、2007年に『トランスフォーマー』として実写映画化。こちらも世界中でヒットを飛ばし、2023年には最新作『トランスフォーマー/ビースト覚醒』が公開されました。

トランスフォーマーが他のロボット作品とは違う点として、ロボットがキャラクターそのものであることが挙げられます。人間が搭乗する兵器ではなく、「超ロボット生命体」である彼らは、それぞれのキャラクターに背景があり、さまざまな人間(?)模様が描かれます。

そんなトランスフォーマーたちの玩具は世界130ヵ国、2022年の時点で7億個を販売。名実ともに世界一有名なロボットコンテンツであると言えるでしょう。

そして、そんなトランスフォーマーは日本の玩具メーカーであるタカラトミー(当時:タカラ※以降タカラと表記)の玩具が元となっており、現在でもタカラトミーの手によって開発が行われているのです。

一方で、映像作品においては「米国制作、日本版は吹き替えの作品」もあれば「日本オリジナルの作品」、「日米共同制作の作品」とさまざまです。

トランスフォーマーは、なぜ日米を通じて制作されるコンテンツになったのでしょうか? そして、どうして世界中の人々を了するコンテンツとなったのでしょうか。

アニメ第1作からトランスフォーマーを追い続けてきたテレビマガジンが、40年の歴史を振り返る『トランスフォーマー アーカイブ超百科』とともに、作品の魅力と秘密に迫ります!

日本のロボット玩具が「トランスフォーマー」に新生

1974年、タカラは全長約10cmの可動フィギュア『ミクロマン』を展開。ミクロマンはテレビアニメとは連動しない、玩具独自のコンテンツで商品パッケージや商品同梱の冊子にストーリーやキャラクター解説を掲載していました。

テレビマガジンをはじめとした児童誌でも掲載が行われていましたが、ベースとなる設定は提供されつつも映像作品がないことが逆に子どもたちのイマジネーションを膨らませ、自由な遊びを提供していたこともヒットの要因だったと思われます。

当初はフィギュアをメインにしつつ、彼らを乗せることができる乗り物メカが発売されていたミクロマンでしたが、特に1981年からスタートした『ニューミクロマン』では、フィギュアとは直接連動しない、変形・合体を行うロボットの商品が増えていくことになります。

また、タカラはミクロマンとは別に『ダイアクロン』を展開。こちらは、ミクロマンの「人形とそれが乗り込む変形メカ」という路線を練り直したもので、各商品に1インチの「ダイアクロン隊員」が付属。ダイアクロン隊員が搭乗したメカがロボットに変形・合体するという商品でした。

当初はSFチックなデザインのメカで占められていたダイアクロンでしたが、シリーズ後半からは実在する自動車から変形する「カーロボット」をはじめとした「リアル&ロボシリーズ」を展開。ジェット機から変形するジェット機ロボや、特急列車から変形するトレインロボなど、リアルな乗り物に変形する変形ロボット玩具が続々と発売されます。

そして1984年、米国の玩具メーカーであるハスブロ社はミクロマンとダイアクロンの商品を米国で展開。その際にマーベルコミックによって新たに設定がなされ、日本生まれのロボットたちは正義の「オートボット」と悪の「ディセプティコン」に再編。トランスフォーマーとして生まれ変わったのでした。

「オプティマスプライム」が「コンボイ」として帰国

コミックの展開と同時に、アニメ『THE TRANSFORMERS』が放送。本作は、脚本や演出が米国で行われましたが、作画は日本の東映動画(現・東映アニメーション)によって作られた作品でした。こちらも大ヒットを博し、1985年に『戦え! 超ロボット生命体 トランスフォーマー』のタイトルでトランスフォーマーは日本に凱旋帰国。

名称は「オートボット」が「サイバトロン」、「ディセプティコン」が「デストロン」、「オプティマスプライム」が「コンボイ」といったように、日本の子どもになじみやすいものに変更されます。商品はすでにダイアクロン、ミクロマンとして発売していたにもかかわらず、子どもたちを虜にするのでした。

トランスフォーマーシリーズの独自性

「君が選ぶ君のヒーロー」。これは、日本における初期のトランスフォーマーに掲げられたテーマでした。

特に、アニメ第1作『戦え! 超ロボット生命体 トランスフォーマー』では、正義のサイバトロンのリーダーであるコンボイが作品の看板になっているものの、本編の作風は群像劇であり、明確な主人公は存在しません。

変形する乗り物や生物も多種多様で、当時の子どもたちは、さまざまな点から自分だけの「推しトランスフォーマー」を見つけたことでしょう。

現在でも、お気に入りのキャラクターや玩具は、各陣営のリーダー以外のキャラだという人は多いのではないでしょうか。

また、商品の大きな特徴として、「知力」「火力」といったスペックや解説文を掲載したカードが同封されていたことが挙げられます。前述のとおり、トランスフォーマーはキャラクター性にあふれたロボットでもありました。

子どもたちが購入した玩具で遊ぶ際、これらの情報からそのキャラクターが持つ能力や性格を知ることができ、イマジネーションを膨らませることに貢献していたのです。

先述のとおりアニメはアメリカ製でしたが、第2作『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー2010』終了後、日本オリジナルシリーズ『トランスフォーマー ザ★ヘッドマスターズ』がスタート。

すべてが日本人のスタッフにより作られたことで子どもになじみやすい作風になり、トランスフォーマーの人気を維持します。この日本オリジナル作品の制作や、日本の子どもに向けた調整はその後の作品でも行われることになりました。

そんな形で日米ともに大ヒットを収めたトランスフォーマーでしたが、90年代に差し掛かるころには米国では当時主流だったアクションフィギュアに圧されたこともあり、一時ブランドが終了。

日本でも、『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマーV(ビクトリー)』終了後タカラは新たにサンライズ(現・バンダイナムコフィルムワークス)とともに『勇者シリーズ』をスタートさせ、トランスフォーマーは玩具独自展開として3年間継続した後に終了することになります。

しかし、ヨーロッパ圏内では根強い人気を維持していたことから、ハスブロは『TRANSFORMERS GENERATION 2』(G2)のタイトルで1992年の年末よりトランスフォーマーの商品展開を再開。当初は初期シリーズの仕様変更品がメインに展開されるものの、1994年には変形玩具でありながら関節が可動式の「レーザーロッド」が発売されます。

ビーストの時代

『G2』は現在のトランスフォーマー玩具にも通じる革新的な商品でしたが、トランスフォーマーブランドを復活させるほどの爆発力はなかったようです。

そこで、タカラは当時ハスブロの男児向け商品の発売元となっていたケナー社とともにトランスフォーマーを大きく方向転換。『BEAST WARS TRANSFORMERS』が生み出されました。

変形前の生物は、それまでにも存在したメカ動物やメカ恐竜ではなく、生物の筋肉や毛並みを表現したリアルなものに。変形後のロボットのデザインも、臓器や骨といった露悪的とも言えるデザインがあえて取り入れられています。

また、タイトルは『BEAST WARS』が主題に、『TRANSFORMERS』は副題的に小さく表示されていたのもポイントです。

『BEAST WARS』は1997年に『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー』として日本に上陸しますが、ここでも「海外作品の日本ナイズ」が行われました。というのも、ビーストウォーズのモチーフはリアルな生物。そこにはネズミやクモという、忌避感のあるものも多かったのです。

そこで、アニメスタッフは作風をとにかく明るくすることに決定。声優陣によるアドリブや軽快な会話劇が取り入れられました。結果、玩具の完成度の高さもあり『ビーストウォーズ』は大ヒット。

日米のテレビ番組の制作体制の違いにより放送は中断してしまうものの、日本オリジナル作品として『ビーストウォーズII 超生命体トランスフォーマー』『超生命体トランスフォーマー ビーストウォーズネオ』が放送。ビーストウォーズブームをそれまで以上に盛り上げたのでした。

そして、『超ロボット生命体トランスフォーマー マイクロン伝説』からはじまる「マイクロン三部作」を経て2007年に初の実写映画『トランスフォーマー』が公開。

最新作の『ビースト覚醒』のラストでは主人公のノア・ディアスが「G.I.ジョー」にスカウトされるところで終わりましたが、4月11日に米国パラマウント・ピクチャーズは『トランスフォーマー』と『G.I.ジョー』のクロスオーバーを正式発表しました。

また、実写映画とは別に、2024年には新作アニメ映画『トランスフォーマー/ONE』が公開されることが決定しています。

日米のクリエイターの相互作用により、世界中で発展してきたトランスフォーマー。彼らの活躍に、これからも目が離せません。

トランスフォーマー40年の歴史

本記事で紹介した出来事の他にも、様々な岐路に立ちながらも発展を続けてきたことで、世界一有名なロボットコンテンツとなったトランスフォーマー。

テレビマガジンはその40年間の出来事を年表にして整理し、歴代アニメ作品、実写映画作品を解説。トランスフォーマーを徹底分析した書籍『トランスフォーマー アーカイブ超百科』にまとめました。

画像素材は、関係各所から借り受けたものに加えテレビマガジンが長年保管してきた写真やイラストを発掘。「あの時」にテレマガで掲載されたイラストや写真とともに、歴代トランスフォーマー作品を振り返ります。

また、2023年に大ヒットを記録した最新実写映画『トランスフォーマー/ビースト覚醒』や和製シリーズを含めた「ビーストウォーズ」特集も収録。この機会にトランスフォーマーの歴史に触れてみませんか。

