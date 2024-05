【SAA.45 アーティラリー 5 1/2インチ シルバー【エアーリボルバー プロ】】5月24日 再販価格:14,080円

東京マルイは5月24日、BBエアーリボルバー「SAA.45 アーティラリー 5 1/2インチ シルバー【エアーリボルバー プロ】」を再販した。価格は14,080円。

本商品は、コルト社の「SAA(シングル・アクション・アーミー)」の砲兵仕様モデル「アーティラリー」を、同社の「エアーリボルバー プロ」シリーズとして再現したもの。

BB弾をセットしたカートリッジを、ハーフコック状態で1発ずつシリンダーにセットしたり、カートリッジはエジェクターロッドで1発ずつ取り出すといったリアルな操作ができる。

さらに、フルコックによってシリンダー内で弾頭部が可動し命中精度が上がる他、内部フレームに金属パーツを使用することで剛性を上げるなど実用性にも妥協がない。

「SAA.45 アーティラリー 5 1/2インチ シルバー【エアーリボルバー プロ】」詳細

価格:14,080円 全長:285mm 銃身長:70mm 重量:435g(空のカートリッジをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12~0.2g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発

