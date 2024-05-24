º£Æü¤â²Æì¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¡¡72»þ´Ö±«ÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î5·î¤Ò¤È·î¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î½ê¤â
²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï21Æü¤ËÇß±«Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü24Æü¤âÇß±«Á°Àþ¤ÏÆîÀ¾½ôÅçÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÆìÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¡¡Çß±«Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤éÀÐ³ÀÅç¤òÃæ¿´¤ËÂç±«
²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï21Æü¤ËÇß±«Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
72»þ´Ö±«ÎÌ¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ï¡¢²Æì¸©µÜ¸ÅÅç¤Ç471.0¥ß¥ê(24Æü00»þ10Ê¬¤Þ¤Ç)¡¢µÜ¸Å¶õ¹Á¤Ç415.5¥ß¥ê(24Æü00»þ10Ê¬¤Þ¤Ç)¤ÈÊ¿Ç¯¤Î5·î¤Ò¤È·î¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î±«ÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æî¾ë»Ô¤äÆáÇÆ»Ô¤Ç¤â200¥ß¥ê¤òÄ¶¤¹Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü24Æü¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê
º£Æü24Æü¤âÇß±«Á°Àþ¤ÏÆîÀ¾½ôÅçÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æì¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11»þÈ¾¸½ºß¡¢²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤äÍë±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉÃ«Â¼¤Ç¤Ï11»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë26.0¥ß¥ê¤ÎÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü24Æü¤Ï¡¢È¬½Å»³ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡¢²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç1»þ´Ö¤Ë30¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÜ¸ÅÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Îµ¯¤³¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²°³°³èÆ°¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
Âç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£