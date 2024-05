“今年最大級の注目作”が6月に配信！大人気コミック『消えた初恋』がタイでリメイク

動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、現在話題沸騰中のタイ・ドラマ&バラエティが大幅に拡充。

そしてこのたび、新たにタイドラマの見放題“最速”配信が決定した。

© Wataru Hinekure, Aruko / Shueisha ©GMMTV Co., Ltd., All rights reserved