¡Ú¥Í¥³Ì¡²è¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ù¤Ê»Å»ö¤«¤é²òÊü!?Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¾×·â¡ª¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡ÛÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯ÃËÀ¤À¤¬¡Ä!?
°¦Ç²È¤ÎÀ¶¿å¤á¤ê¤£(@zatta_shimizu)¤µ¤ó¤Ï¡¢X(µìTwitter) ¤ä¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Ç¥Í¥³Ì¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï4.7Ëü¿Í(2024Ç¯5·î15Æü¸½ºß)¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ6 ¤¯¤í¤Ù¤§¤Î¾ì¹ç¡×¤Î½ñÀÒ¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬ÆÍÁ³Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Ë¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤Äº¢¤«¤éÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥Ï¥ÁÃ«¸÷·¯¤ÏÍè¤ëÆü¤â»Ä¶È¡£½µ¤Ë3Æü²È¤Ëµ¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Û¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Ð¤«¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ²á¤´¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥ÁÃ«·¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ÕÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤ÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Æü¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¥â¥ÕÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥Ï¥ÁÃ«·¯¤Ï¥â¥ÕÅÄ¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢½éÂÐÌÌ¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¶ÈÂå¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¥Ï¥ÁÃ«·¯¤Ï¥â¥ÕÅÄ¤µ¤ó¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¡ª¤·¤«¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄ«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¥Ï¥ÁÃ«·¯¤ÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡½¡½¥â¥ÕÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¥Ï¥ÁÃ«·¯¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ï¥ÁÃ«·¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤òÂà¿¦¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ï¥ÁÃ«¤¯¤ó¤ÏÂà¿¦¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥â¥ÕÅÄ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ë¤ÏÂà¿¦¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤ÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬Èà¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¸½ºß¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï°ì³µ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤êÀº¿À¤äÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²¿¤«¤·¤é¤è¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ë»»¦¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ÁÃ«·¯¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§À¶¿å¤á¤ê¤£(@zatta_shimizu)