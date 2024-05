「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・白金台にオープンしたイノベーティブレストラン。ジャンルを超え、無限の可能性を秘めた珠玉のおまかせコースをご堪能ください。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

伊ざき(東京・白金台)

出典:orayacham1020さん

2024年4月18日、白金台駅から徒歩約1分のところにオープンした「伊ざき」は、イタリアンと中華と和を融合させたイノベーティブな料理が楽しめるお店です。

写真:お店から

オーナーシェフの伊崎大策氏は長崎県南島原市出身。寿司やビストロ、イタリアンなどさまざまな業態で修業を積んだ後、2019年より「長谷川稔Lab」や「隼」の立ち上げに従事しました。予約困難な店として知られる両店での経験をいかして独立。自身の店では、ジャンルを超えた知識と技術で、さまざまな料理に挑戦しています。

鴨の昆布締め 出典:orayacham1020さん

メニューは、おまかせコース(18,000円)のみ。一品一品こだわりが詰まった14種類前後のコースは圧巻の内容です

出典:orayacham1020さん

座席はカウンターが6席。話しやすさを考慮して、緩やかな弧を描くアールカウンターを採用したそう。調理を間近で見られるライブ感たっぷりの新店なら、いつもより会話もはずみそうですね。一期一会の料理を味わいに、訪れてみませんか。

なお、通常の食事は18:30からの一斉スタートとなりますが、利用人数が4〜6名の場合は貸切も可能で、スタート時間も相談できるそうです。

<店舗情報>◆伊ざき住所 : 東京都港区白金台4-7-4 白金台STビル 2FTEL : 03-5539-2167

※価格は税込・サービス料別

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

The post 予約困難店出身のシェフが織りなす、イノーべティブ・フュージョン(東京・白金台) first appeared on 食べログマガジン.