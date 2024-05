cignature、6月10日にカムバック決定！5th EP「Sweetie but Saltie」ポスターを公開

cignatureが夏の音楽界にカムバックする。所属事務所のC9エンターテインメントによると、5th EP「Sweetie but Saltie」が6月10日に発売される。今回のアルバムは、彼女たちが約10ヶ月ぶりに発売する新譜だ。昨年1月に3rd EP「Us in the Summer」、8月に4th EP「Us in the Summer」で“1年2回カムバック”の活発な活動を展開。そして今年最初初のアルバムとして「Sweetie but Saltie」を発売する。

本日(24日)公開されたカムバックポスターは、cignatureの新しいコンセプトを予感させる。タイトルのように、甘辛いcignature風のラブストーリーが多くの人々に楽しさを届けるものと期待を集めている。彼女たちは各フェスティバルで、清涼なパフォーマンスとラブリーなステージマナーで注目を集めた。今年も夏のカムバックを宣言しただけに、様々な活動を通じて“ライジングサマークイーン”としての地位を固める計画だ。