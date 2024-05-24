『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』キャストが登壇する舞台挨拶の実施決定
■『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』先着来場者特典も決定！
前編が6月7日、後編が8月9日に全国公開となる『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』。劇場総集編の公開を記念して、キャストが登壇する、公開記念舞台挨拶イベントを開催することが発表された。
“ぼっちちゃん”こと後藤ひとり役の青山吉能らメインキャストがそれぞれ“一人ぼっち”で登壇する“ぼっち舞台挨拶”や、6月9日（＝ロックの日）に実施する“ロック舞台挨拶”など、キャストが登壇する舞台挨拶が各地で実施となる。
また、『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』の先着来場者特典は、原作者はまじあき描き下ろし漫画『ぼっち・ざ・ろっく！エピグラフ1』、1週目来場者特典はキャラクターデザイン・総作画監督けろりら描き下ろし「ミニ色紙」に決定。さらに、劇場物販のラインナップのほか、ZEPPツアー発券情報も解禁となった。
『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』。2022年秋にTVアニメが放送されると国内外で絶大な支持を獲得し、音楽面では結束バンドのフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位やBillboard JAPAN「年間ダウンロードアルバムチャート」1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。
さらに、先日開催が発表となった結束バンドによるZEPPツアーのチケット発券詳細が解禁された。ローソンチケットにて、先行抽選申し込みが可能となる。受付期間は6月7日18時から6月23日23時59分まで。
(c)はまじあき／芳文社・アニプレックス
イベント情報
『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」凱旋舞台挨拶』
06/08（土）TOHOシネマズ光の森
11:40の回上映後
登壇者（予定）：青山吉能
06/08（土）T・ジョイ博多
15:05の回上映後／17:45の回上映前
登壇者（予定）：青山吉能
『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ロック舞台挨拶』
06/09（日）新宿バルト9
9:25の回上映後／12:20の回上映前
登壇者（予定）：青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美
06/09（日）TOHOシネマズ新宿
12:35の回上映後／15:20の回上映前
登壇者（予定）：青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美
06/09（日）ユナイテッド・シネマ豊洲
15:45の回上映後／18:30の回上映前
登壇者（予定）：青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美
『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ぼっち舞台挨拶』
06/15（土）MOVIX仙台
【実施時間】11:15の回上映後／13：55の回上映前
登壇者（予定）：青山吉能
06/15（土）横浜ブルク13
10:45の回上映後／13:30の回上映前
登壇者（予定）：鈴代紗弓
06/15（土）チネチッタ川崎
13:55の回上映後
登壇者（予定）：鈴代紗弓
06/15（土）MOVIXさいたま
10:35の回上映後／13:20の回上映前
登壇者（予定）：水野 朔
06/15（土）ユナイテッド・シネマ豊洲
14:10の回上映後
登壇者（予定）：水野 朔
『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」結束舞台挨拶』
06/15（土）新宿バルト9
16：35の回上映後／19：20の回上映前
登壇者（予定）：青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔
「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ペア舞台挨拶
06/15（土）T・ジョイ梅田
11:35の回上映後／14:20の回上映前
登壇者（予定）：青山吉能、水野 朔
06/15（土）ミッドランドスクエアシネマ
15:45の回上映後／18:30の回上映前
登壇者（予定）：青山吉能、水野 朔
『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ペア舞台挨拶』
06/23（日）京成ローザ10
10:35の回上映後／13:20の回上映前
登壇者（予定）：鈴代紗弓、長谷川育美
06/23（日）T・ジョイ蘇我
13：25の回上映後
登壇者（予定）：鈴代紗弓、長谷川育美
06/23（日）ユナイテッド・シネマ豊洲
16:10の回上映後／18:55の回上映前
登壇者（予定）：鈴代紗弓、長谷川育美
※登壇者は、予告なく変更となる場合あり
映画情報
『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』
前編6月7日（金）後編8月9日（金）全国公開
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
ローソンチケット先行（抽選）受付URL
https://l-tike.com/bocchirocks/
TVアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』公式サイト
https://bocchi.rocks