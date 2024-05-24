『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』キャストが登壇する舞台挨拶の実施決定

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■『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』先着来場者特典も決定！

前編が6月7日、後編が8月9日に全国公開となる『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』。劇場総集編の公開を記念して、キャストが登壇する、公開記念舞台挨拶イベントを開催することが発表された。

“ぼっちちゃん”こと後藤ひとり役の青山吉能らメインキャストがそれぞれ“一人ぼっち”で登壇する“ぼっち舞台挨拶”や、6月9日（＝ロックの日）に実施する“ロック舞台挨拶”など、キャストが登壇する舞台挨拶が各地で実施となる。

また、『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』の先着来場者特典は、原作者はまじあき描き下ろし漫画『ぼっち・ざ・ろっく！エピグラフ1』、1週目来場者特典はキャラクターデザイン・総作画監督けろりら描き下ろし「ミニ色紙」に決定。さらに、劇場物販のラインナップのほか、ZEPPツアー発券情報も解禁となった。

『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』。2022年秋にTVアニメが放送されると国内外で絶大な支持を獲得し、音楽面では結束バンドのフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位やBillboard JAPAN「年間ダウンロードアルバムチャート」1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。

さらに、先日開催が発表となった結束バンドによるZEPPツアーのチケット発券詳細が解禁された。ローソンチケットにて、先行抽選申し込みが可能となる。受付期間は6月7日18時から6月23日23時59分まで。

(c)はまじあき／芳文社・アニプレックス

イベント情報

『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」凱旋舞台挨拶』

06/08（土）TOHOシネマズ光の森

11:40の回上映後

登壇者（予定）：青山吉能

06/08（土）T・ジョイ博多

15:05の回上映後／17:45の回上映前

登壇者（予定）：青山吉能

『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ロック舞台挨拶』

06/09（日）新宿バルト9

9:25の回上映後／12:20の回上映前

登壇者（予定）：青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美

06/09（日）TOHOシネマズ新宿

12:35の回上映後／15:20の回上映前

登壇者（予定）：青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美

06/09（日）ユナイテッド・シネマ豊洲

15:45の回上映後／18:30の回上映前

登壇者（予定）：青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔、長谷川育美

『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ぼっち舞台挨拶』

06/15（土）MOVIX仙台

【実施時間】11:15の回上映後／13：55の回上映前

登壇者（予定）：青山吉能

06/15（土）横浜ブルク13

10:45の回上映後／13:30の回上映前

登壇者（予定）：鈴代紗弓

06/15（土）チネチッタ川崎

13:55の回上映後

登壇者（予定）：鈴代紗弓

06/15（土）MOVIXさいたま

10:35の回上映後／13:20の回上映前

登壇者（予定）：水野 朔

06/15（土）ユナイテッド・シネマ豊洲

14:10の回上映後

登壇者（予定）：水野 朔

『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」結束舞台挨拶』

06/15（土）新宿バルト9

16：35の回上映後／19：20の回上映前

登壇者（予定）：青山吉能、鈴代紗弓、水野 朔

「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ペア舞台挨拶

06/15（土）T・ジョイ梅田

11:35の回上映後／14:20の回上映前

登壇者（予定）：青山吉能、水野 朔

06/15（土）ミッドランドスクエアシネマ

15:45の回上映後／18:30の回上映前

登壇者（予定）：青山吉能、水野 朔

『「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:」ペア舞台挨拶』

06/23（日）京成ローザ10

10:35の回上映後／13:20の回上映前

登壇者（予定）：鈴代紗弓、長谷川育美

06/23（日）T・ジョイ蘇我

13：25の回上映後

登壇者（予定）：鈴代紗弓、長谷川育美

06/23（日）ユナイテッド・シネマ豊洲

16:10の回上映後／18:55の回上映前

登壇者（予定）：鈴代紗弓、長谷川育美

※登壇者は、予告なく変更となる場合あり

映画情報

『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』

前編6月7日（金）後編8月9日（金）全国公開

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

ローソンチケット先行（抽選）受付URL

https://l-tike.com/bocchirocks/

TVアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』公式サイト

https://bocchi.rocks