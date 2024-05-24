¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¡×¤É¤¦³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡¡¡Ö3¤Ä¤Î¸°¡×³Ø¤ÖÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼
³Ø¸¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡¦TOASU¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ò»Ù¤¨¤ë£³¤Ä¤Î¸°¡ÁºÇÅ¬²½ÀïÎ¬¤È¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ÎÊý¸þÀ¡Á¡×¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò2024Ç¯6·î13Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Äê°÷¤Ï20¿Í¡¢¼õ¹ÖÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£
¹Ö»Õ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¡¢¹ñ²È»ñ³Ê1µé¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µ»Ç½»Î¤Ç¤¢¤ëÂçµ×ÊÝÍ´»Ò»á¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤Ï6·î12Æü17»þ¤Þ¤Ç¡£
¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÌò³ä¤ä¹×¸¥ÅÙ¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï
Æ±¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾ÍèÀ¤äÉÔ°Â¤ÎËÜ¼Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÅ¬²½ÀïÎ¬¤Î´ë²è¡¦Î©°Æ¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤¿Í»öÉôÌç¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£¥ß¥Ë¥°¥ë¡¼¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡§¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½
ÂèµÉô¡§¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¡¦¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤Î¿¿¼Â
Âè¶Éô¡§¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î³èÌö¤òË¸¤²¤ë3¤Ä¤ÎÊÉ
Âè·Éô¡§¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ò»Ù¤¨¤ë¸°
Âè¸Éô¡§¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¡§¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¡¦¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡×¤È¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÍ×°ø¡Ê·ò¹¯¡¦¥¥ã¥ê¥¢¡¦²ÈÄí´Ä¶¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¼¡×¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¿Íºà³«È¯¤äÁÈ¿¥²þ³×¤Ë¤¢¤¿¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤âÍÍÑ¤À¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£