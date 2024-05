映画『ワイルド・スピード』シリーズで主演・製作を務めるヴィン・ディーゼルが、メインサーガの完結作とされている第11作のトレーニング風景をInstagramで共有した。この場所、どこかで見たことがあるような……。

ディーゼルは共演者に先がけて一足早く現場入りに入っているようで、2024年4月には米ユニバーサル・ピクチャーズの撮影スタジオでカーアクションシーンのトレーニングを行っていることを。日々忙しく撮影の準備に勤しんでいる様子のディーゼルは、レーストラックでの訓練を行なっていることをこのたび伝えている。

この投稿をInstagramで見る

ディーゼルが「2019年に、エモーショナルな回想シーンを撮影した場所」と綴っているように、背景に写る練習場はシリーズ第9作『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(2021)の劇中でフィーチャーされた場所だ。トレット家の壮絶な過去に迫る回想シーンで登場した。

© 2020 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved...

果たして完結作では、このレーストラックが舞台として登場することになるのだろうか。それとも、ディーゼルは練習の場所として訪れただけなのか。どうやらディーゼルは、彼が演じるドムの愛車ダッジ・チャージャーに乗って訓練しているようだが、もしかするとこの場所で初期の『ワイスピ』らしいカーレースが繰り広げられることになったりして……。

完結作の撮影開始は2025年初頭の見込み。ディーゼルのほか、レティ役のミシェル・ロドリゲスやローマン役タイリース・ギブソン、ミア役のジョーダナ・ブリュースター、テズ役リュダクリス、ラムジー役ナタリー・エマニュエル、ハン役サン・カンら『ワイスピ』ファミリーが揃って復帰すると見られる。監督には前作『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』(2023)のルイ・レテリエが続投。シリーズ第1作から25周年の節目となる2026年6月の米公開を予定している。

