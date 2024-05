ZEROBASEONE ジャン・ハオ、本日放送の「ミュージックバンク」スペシャルMCに抜擢！

ZEROBASEONEのジャン・ハオが、「ミュージックバンク」のスペシャルMCを務める。ジャン・ハオは韓国で本日(24日)午後5時10分より放送されるKBS 2TV「ミュージックバンク」でスペシャルMCを務め、特有のエネルギーで世界中の視聴者とコミュニケーションをとる。彼は「カムバック活動時に、良い機会に恵まれてスペシャルMCとして出演することになり、光栄だ。見てくださる方々が違和感を感じないよう、一生懸命に努力して自然な進行をしたいと思う。スペシャルMCジャン・ハオはもちろん、ZEROBASEONEのステージにもたくさん期待してほしい」と伝えた。

ジャン・ハオが所属しているZEROBASEONEは、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」でカムバックし、目立つ成果をあげている。アルバムは発売初日に100万枚以上を売り上げ、デビューアルバムから3つのアルバムが連続でミリオンセラーを記録した初のK-POPグループになった。また、今作は世界23地域のiTunesトップアルバムチャートで1位を獲得し、オリコン週間アルバムランキングおよび週間合算アルバムランキング1位となった。