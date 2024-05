【ゴジラ(1954) 70周年特別記念Ver.】11月 発売予定6月3日 予約受付開始予定価格:13,200円

BANDAI SPIRITSはアクションフィギュアシリーズ「S.H.MonsterArts」より、「ゴジラ(1954) 70周年特別記念Ver.」を11月に発売する。価格は13,200円。6月3日より予約受付を開始し、一般店頭で販売する。

本製品は「ゴジラ」シリーズ70周年を記念して製造する1954年の映画「ゴジラ」のポスターカラーをイメージしたゴジラ。造形、彩色プロデュースは酒井ゆうじ氏が手掛け、細やかな造形に彩色が合わさって当時のスーツの印象を再現する。

交換手首パーツ左右を使用すると付属の飛行機を持たせることが可能で、放射熱線エフェクトが付属。加えて「ゴジラ70周年記念ロゴ台座」が付属し、記念品としての趣を強く感じさせる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.