クルトワのドキュメンタリーで「靭帯断裂の瞬間」が放送…悲痛な泣き叫ぶ声が衝撃的

今季のレアル・マドリーで負傷に苦しめられたベルギー代表GKティボー・クルトワ。

8月10日に左膝の前十字靭帯を断裂してしまい、さらに数カ月後に右膝の半月板を損傷。長期の離脱とリハビリを経て、5月4日のカディス戦でようやくの復帰を果たした。

そのクルトワの復帰までの道のりを追ったのが、『Wakai Media』が制作したドキュメンタリーシリーズの「The Return of Number 1」。『Amazon Prime Video』で9月から配信される予定だという。

今回その「The Return of Number 1」の予告編が公開されたが、その中にはなんとクルトワが靭帯断裂の怪我を負った瞬間が収められている。(※43秒〜)

Official Trailer: 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭𝐨𝐢𝐬 - 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏



A unique portrait of one of the best goalkeepers in history during the most difficult year of his career...



Coming to Prime Video this September 📺 @thibautcourtois pic.twitter.com/9b951G3vRK