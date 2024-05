【「ELDEN RING」DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」】6月21日 発売予定価格:4,400円~

フロム・ソフトウェアは5月23日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクションRPG「ELDEN RING」のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」において、新たな画像を公開した。

今回公開されたのは、白の鎧を着用した金髪のキャラクター。剣によって隠されており素顔全体は確認できないが、端正な顔立ちであることが窺える。「ELDEN RING」公式Xの投稿では「私たちと共に歩みませんか?(原文:Will you walk with us?)」と書かれており、このキャラクターが一体誰なのか、コメント欄では考察が繰り広げられている。

Will you walk with us? #ELDENRING #ShadowoftheErdtree pic.twitter.com/gSKjQwnKv6