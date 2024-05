【「Stellar Blade」:アップデート】5月24日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクション「Stellar Blade」のアップデートを5月24日に配信した。

今回のアップデートではボスとの再対戦ができる「ボスチャレンジ」モードが追加。「ボスチャレンジ」モードで全てのボスを倒すと新しいコスチュームのロックが解除される。

ほかにも、「くノ一」シリーズの新衣装2着がアダムの隠れ家で入手可能となったり、遠距離モード終了時に自動ロックオンオプションの追加、パズルの制限時間延長といった様々な調整が行なわれている。

公式Xでは新衣装の画像もお披露目。赤と黒を基調としたスタイリッシュな衣装を確認することができる。

